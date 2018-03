Ini Kalimat Sakti yang Diucapkan Hari Darmawan Agar Anaknya Sukses

POS-KUPANG.COM - Agar anaknya bisa madiri dan suskes, Hari Darmawan, pemilik Matahari Departement Store ini mengucapkan kalimat sakti kepada salah satu anaknya, Suzy D Hutomo.

Satu di antara anak Hari Darmawan yang juga meningispirasi adalah Suzy Darmawan Hutomo atau lebih akrab disapa Suzy Hutomo.

“Dia mendidik saya dengan baik. Dia mengajar saya dari kecil agar berpikiran nobody owes u anything. Artinya, saya harus kerja keras untuk meraih yang saya inginkan," ucapnya.

Nobody owes you anything. Itulah Kalimat sakti Hari Darmawan, untuk kunci sukses.

Suzy juga bercerita bahwa ayahnya menyekolahkan dia dengan baik. Meskipun saat ia muda, ayahnya berada di puncak kegelimangan harta, jangan harap ia mendapatkan semua itu dengan mudah.

Dia harus bekerja sendiri. “Saya diberi mobil semacam truk yang akhirnya saya pakai untuk bekerja. Hampir selama 5 tahun saya kemana-mana dengan menggunakan truk itu,” kenangnya.

