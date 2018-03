8 Fakta Ungkap Sosok Wanita Peraih Piala Oscar 2018 yang Dulunya Diadopsi Orang Tua Asuh

Frances McDormand meraih Piala Oscar sebagai Best Actress dalam Academy Awards ke-90 yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, California, Minggu (4/3/2018).

POS-KUPANG.COM--Frances McDormand meraih Piala Oscar dalam ajang Academy Awards ke-90 yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, California, Minggu (4/3/2018) waktu setempat.

Frances McDormand mendapatkan penghargaan sebagai Best Actress untuk perannya sebagai ibu yang berduka dalam film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Penghargaan ini adalah piala kedua yang diraih McDormand.

Sebelumnya, ia meraih penghargaan sebagai aktris terbaik dalam penampilan film Fargo (1996) dan sudah lima kali menjadi nomine untuk kategori Best Actrees Piala Oscar.

Piala Oscar1 (ist)

Patung Oscar dalam foto di karpet merah di Dolby Theater saat persiapan menjelang Academy Awards ke-88 di Hollywood, California, Sabtu (27/2). ((REUTERS/Mario Anzuoni ))

Inilah 8 fakta tentang Frances McDormand.

1. Frances lahir di Chicago, tapi tidak pernah mengenal orang tuanya.

Dia lalu Diadopsi oleh pasangan kelahiran Kanada dan dibesarkan bersama dua saudara lainnya yang juga diadopsi.

2. Debut film pertamanya dimulai pada tahun 1984 saat dia berperan dalam film Blood Simple.

3. Pada tahun 1987, Frances memainkan peran Dot dalam "Raising Arizona", yang kemudian menjadi terkenal.