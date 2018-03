Lihat Video V BTS Tidur Bersama Wanita, Netter Sebut Video Tersebut Editan. Padahal Begini Faktanya

POS-KUPANG.COM- Sosok BTS'>V BTS tak pernah luput dari perhatian publik.

Aksi panggung atau aktifitas kesehariannya selalu membuat netizen atau pun penggemarnya histeris.

Selasa, (27/2/2018) akun Instagram @btstae memosting sebuah GIF yang membuat netizen histeris.

Dalam GIF tersebut tampak pria bernama asli Kim Tae Hyung tersebut tidur bersama seorang wanita.

V mendekatkan wajahnya ke kepala wanita tersebut. Ia juga berusaha memejamkan matanya.

Sedangkan wanita itu tetap tenang. Kedua matanya tampak sembab.

"I really love this gif," tulis akun tersebut di kolom keterangan.

Postingan ini langsung menuai pertanyaan dan dibanjiri komentar netizen.

"This is teahyung? NOOOO!!!! (emoji)," tulis akun @biancadariescu

"Crap!! this edit is breaking me for some reason. (emoji)," tulis akun @cabdul816