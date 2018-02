Waw! Baru Lahir, Putra Jevin Julian dan Rinni Wulandari Sudah Memiliki 16 Ribu Pengikut di Instagram

POS-KUPANG.COM - Kabar bahagia datang dari pasangan Jevin Julian dan Rinni Wulandari.

Pasangan yang menikah pada Mei 2017 lalu itu baru saja dikaruniai seorang bayi laki-laki pada Senin (19/2/2018).

Bayi mungil tersebut diberi nama Nord Kiano Julian.

Jevin Julian pun mengunggah foto pertama putranya itu di akun Instagram miliknya @jevinjulian.

Diunggahannya tersebut, Jevin menampilkan 4 foto sang buah hati dalam beberapa momen.

"Welcome to the world, Son. @nordkiano," tulis Jevin di foto yang diunggah di akun Instagram miliknya @jevinjulian pada Senin (20/2/2018).

Rupanya bayi yang lahir pada Senin (19/2/2018) dengan berat 3,4 kilogram dan panjang 49 cm ini sudah memiliki akun Instagram bernama @nordkiano.

Meski baru lahir, akun Instagram Nord sudah diikuti lebih dari 16 ribu pengikut.

