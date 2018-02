Ini Nama Putra Pertama Rinni Wulandari dan Jevin Julian

POS-KUPANG.COM - Kabar bahagia datang dari pasangan Jevin Julian dan Rinni Wulandari.

Pasangan yang menikah pada Mei 2017 lalu baru saja dikaruniai seorang bayi laki-laki pada Senin (19/2/2018).

Sempat dirahasiakan nama panjang dan foto dari putra pertama mereka, Rinni akhirnya mengumumkan nama dan mengunggah foto pertama anaknya.

Dalam foto tersebut, Rini mengumumkan nama bayi mungilnya tersebut.

Putra pertama mereka diberi nama Nord Kiano Julian.

"Say hello to Nord Kiano Julian, our first son," tulis Rini di akun Instagram miliknya @rinni_w pada Senin (19/2/2018).

Sontak foto tersebut mendapatka cukup banyak respon dari para netizen.

Dalam 16 jam sejak diunggah, foto tersebut mendapatkan lebuh dari 81 ribu like dan 2.595 komentar.

