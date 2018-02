BTS Menangkan Album of The Year di Gaon Chart Music Awards, Ini Deretan Pemenang Lainnya, Selamat!

POS-KUPANG.COM -- Ajang penghargaan musik bergengsi di Korea Selatan baru saja digelar.

Gaon Chart Music Awards musim ke-7 diselenggarakan hari ini, Rabu (14/2/2018), pukul 19.00 waktu setempat.

Dipandu oleh Leeteuk Super Junior dan Dahyun TWICE, Gaon Chart Music Awards dilaksanakan di Jamsil Indoor Stadium, Seoul, Korea Selatan.

Banyak idol dan grup besar yang tampil di acara ini, antara lain TWICE, GOT7, Wanna One, IU, dan SEVENTEEN.

Sayangnya, BTS dan EXO tidak bisa menghadiri acara ini.

Dilansir Tribunnews dari Allkpop, ini dia deretan pemenang Gaon Chart Music Awards.

1. Album of the Year

1st Quarter - BTS (You Never Walk Alone)

2nd Quarter - SEVENTEEN (Al1)

3rd Quarter - BTS (LOVE YOURSELF: Her)

4th Quarter - Wanna One (1-1=0 Nothing Without You)

2. Song of the Year

Januari - Akdong Musician (Last Goodbye)

Febuari - TWICE (Knock Knock)

Maret - IU (Through The Night)

April - IU (Pallete)

Mei - PSY (I Luv It)

Juni - G-Dragon (Untitled, 2014)

Juli - EXO (KoKoBop)

Agustus - Sunmi (Gashina)

September - Sechskies (Something Special)

Oktober - Epik High (Love Story)

November - Wanna One (Beautiful)

Desember - TWICE (Heart Shaker)

