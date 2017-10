Bukan Kaos Oblong Biasa, Inilah 10 Kaos Syahrini yang Harganya Bisa Buat DP Motor

POS-KUPANG.COM- Berapa harga sebuah kaos oblong yang biasa kamu beli? Tak akan mungkin lebih dari Rp. 300.000 kan?

Namun, bagi penyanyi Syahrini, kaos oblong dengan harga wajar yang umumnya kita ketahui mungkin sudah terlalu biasa.

Bukan Syahrini jika tampil biasa dalam balutan pakaian berharga murah.

Bahkan, untuk ukuran kaos oblong berwarna putih pun Syahrini tak ingin tampil mengenakan kaos tak bermerek.

Nah, setelah menelusuri akun Instagram @fashionsyahrini, inilah 10 kaos putih yang pernah Syahrini kenakan.

Tentu saja dengan harga tinggi yang membuat mata sakit.

Yuk cek!

#1 Roberto Cavalli. Harga Rp 1.027.000

#2 Louis Vuitton, Fragment Oversized Tour T-shirt. Rp. 6.500.000

#3 Saint Laurent, Bouche Saint Laurent Boyfriend T-shirt. Harga Rp 5.070.000

#4 Christian Dior, J'Adior T-shirt. Harga Rp 9.230.000

#5 Christian Dior, We Should All Be Feminists T-shirt. Harga Rp 9.230.000

#6 Christian Dior, Dior Revolution T-shirt. Harga Rp. 9.230.000

#7 Comme des Garcons, Play Gold Heart T-shirt. Harga Rp 1.300.000

#8 Off-White, Logo Printed Cotton T-shirt. Harga Rp 2.522.000

#9 Givenchy, Columbian Fit Distressed Cotton Jersey. Harga Rp. 9.685.500

#10 Chanel, Tee-Shirt. Harga Rp. 12.820.000

Bagaimana?