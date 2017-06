Mantan Menteri Saleh Husin Sekarang Menduduki Jabatan Prestisius Ini

Laporan Wartawan Pos Kupang, Alfons Nedabang

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Mantan Menteri Perindustrian, Saleh Husin diangkat sebagai Presiden Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Kedua perusahan tersebut milik Grup Sinarmas.

Pengangkatan pria kelahiran Rote, Provinsi NTT ini merupakan salah satu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang digelar di Hotel Le Grandeur, Jakarta, Senin (12/6/2017).

"Produk kedua perusahaan ini diekspor ke 150 negara," jelas Saleh Husin saat menghubungi Pos Kupang dari Jakarta, Senin malam.

Selain menetapkan jajaran komisaris dan direksi, RUPS juga memutuskan membagi dividen tunai sebesar Rp 30 per saham.

INKP membagi total dividen tunai atas kinerja 2016 sebesar US$ 12,32 juta. Dengan kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Mei 2017, total dividen dalam rupiah sebesar Rp 164,13 miliar.

Sepanjang 2016 INKP mendulang laba bersih sebesar US$ 202,7 juta. Laba per saham yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar US$ 0,03705.

Dari laba bersih itu, sebesar US$ 1 juta, setara dengan Rp 13,32 miliar ditetapkan sebagai cadangan. Sisa laba neto, setelah dipangkas dari pembagian dividen tunai, akan dimasukkan sebagai saldo laba (retained earnings).

Berikut ini susunan Komisaris dan Direksi INKP untuk periode 5 tahun mendatang.

Susunan Komisaris:

Saleh Husin (Presiden komisaris)

Arthu Tahija (Komisaris)

Sukirta Mangku Djaja (Komisaris)

Kosim Sutiono (Komisaris Independen)

Pande Putu Raka (Komisaris Independen)

Ramelan (Komisaris Independen)

Susunan Direksi:

Hendra Jaya Kosasih (Presiden Direktur)

Lan Cheng Ting (Wakil Presiden Direktur)

Suresh Kilam (Wakil Presiden Direktur)

Didi Harsa Tanaja (Direktur)

Suhendra Wiridinata (Direktur)

Kurniawan (Direktur)

Lioe Djoan (Direktur)

Agustian Rachmansjah Prawidjaja (Direktur)

Heru Santoso (Direktur/Corp.sec)

Suryamin Halim (Direktur Independen)