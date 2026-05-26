FEB Unwira Kupang Gelar Seminar Nasional Bertajuk Sinkronisasi Kurikulum OBE dan Dunia Kerja

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Universitas Katolik Widya Mandira melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) menggelar seminar asional bertema "Sinkronisasi Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) dengan Kebutuhan Dunia Kerja dan Transformasi Ekonomi Global" di Aula St. Hendrikus, Gedung Rektorat Unwira Kupang, Selasa 26 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Rektor Unwira, P. Dr. Stefanus Lio SVD.

Seminar nasional ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai perguruan tinggi dan instansi pemerintah, yakni Ketua Prodi Magister Manajemen Universitas Surabaya, Prof. Dr. Werner Ria Murhadi, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Provinsi NTT, Theresia M. Florensia.

Pembicara lainnya, Dr. Fejri Muharja, Ketua Asosiasi Prorgram Studi Ekonomi Pembangunan (APSEP), Dosen dan Peneliti FEB Universitas Andalas, serta Dudi Pratono selaku Ketua Kelompok Keahlian Accounting, economics and Finance Studies Telkom University.

Dalam sambutannya, Pater. Stefanus mengatakan tema seminar tersebut sangat relevan dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi saat ini yang menghadapi perubahan cepat akibat teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), transformasi ekonomi global, dan dinamika pasar kerja yang semakin kompetitif.

Menurutnya, perguruan tinggi tidak lagi cukup hanya menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan teoritis, tetapi juga harus mampu mencetak lulusan yang adaptif, kreatif, inovatif, berintegritas, dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

"Dalam konteks itulah, pendekatan Outcome-Based Education atau OBE menjadi sangat penting. OBE menekankan pada capaian pembelajaran yang terukur, relevan, dan berorientasi pada kompetensi nyata yang dibutuhkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri," ujar Stefanus.

Ia menjelaskan, kurikulum pendidikan saat ini tidak hanya disusun berdasarkan apa yang diajarkan, tetapi lebih menitikberatkan pada kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan.

Pater Stefanus juga menyampaikan Unwira saat ini tengah melakukan proses peninjauan dan pengembangan kurikulum di seluruh program studi sebagai bagian dari komitmen institusi dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

Karena itu, seminar nasional tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperoleh berbagai perspektif, masukan, pengalaman, serta praktik terbaik dalam menyusun kurikulum yang relevan dengan tantangan zaman.

"Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti pada tataran diskusi akademik semata, tetapi sungguh menghasilkan rekomendasi konkret bagi pengembangan kurikulum yang lebih kontekstual, responsif, dan berdaya saing global," katanya.

Ia menambahkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwira diharapkan dapat menjadi pelopor dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menjadi agen transformasi ekonomi dan pembangunan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Pater. Stefanus turut menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, panitia pelaksana, para narasumber, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras menyelenggarakan seminar nasional tersebut.

"Semoga kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi pengembangan institusi, peningkatan kualitas pendidikan, dan kemajuan generasi muda Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur," pungkasnya. (rey)

