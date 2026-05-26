Jadi Dosen Tamu di Undana, Ketua AJI Kupang Bahas Profesionalisme Jurnalis
Ringkasan Berita:
- Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kupang, Djemi Amnifu menegaskan jurnalis profesional wajib tunduk pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-undang Pers
- Menurutnya, kepatuhan terhadap kode etik menjadi pembeda utama antara jurnalis profesional dengan pembuat konten biasa
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan
POS-KUPANG.COM, KUPANG – Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kupang, Djemi Amnifu menegaskan jurnalis profesional wajib tunduk pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-undang Pers.
Hal itu disampaikan Djemi saat tampil sebagai dosen tamu di hadapan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Senin (26/5/2026).
“Wartawan atau jurnalis profesional sudah pasti tunduk kepada Kode Etik dan Undang-undang Pers,” kata Djemi.
Menurutnya, kepatuhan terhadap kode etik menjadi pembeda utama antara jurnalis profesional dengan pembuat konten biasa. Jurnalis profesional harus independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Ia menjelaskan, jurnalis profesional wajib memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta tetap menerapkan asas praduga tak bersalah dalam setiap pemberitaan.
“Jurnalis profesional tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Hal ini sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik,” ujarnya.
Selain itu, kata Djemi, jurnalis profesional juga harus berani mengakui kesalahan dengan mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang tidak akurat disertai permintaan maaf kepada pembaca.
Menurutnya, hal tersebut menjadi pembeda dengan jurnalis yang tidak profesional atau yang sering disebut “jurnalis abal-abal”.
Djemi menambahkan, jurnalis yang tidak profesional rentan menjadi korban pengancaman bahkan kekerasan akibat pemberitaan yang dianggap merugikan pihak tertentu.
“Selama kurun waktu tiga tahun terakhir sejak 2022 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap jurnalis di NTT,” ujarnya.
Ia menyebut Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk salah satu daerah dengan angka kekerasan terhadap jurnalis yang cukup tinggi di Indonesia.
Karena itu, AJI Kupang menginisiasi pembentukan Komite Keselamatan Jurnalis NTT yang melibatkan berbagai organisasi profesi dan lembaga pendamping.
“Fokus kerja KKJ NTT adalah melakukan pemantauan, pendampingan, serta menyatakan sikap terhadap kasus kekerasan terhadap jurnalis maupun media di NTT akibat kerja jurnalistiknya,” jelasnya.
Ia menambahkan, KKJ NTT juga mendorong terciptanya ekosistem kerja jurnalistik yang demokratis, profesional, manusiawi, dan nol toleransi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis. (uan)
