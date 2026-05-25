Undana Jadi Tim Penguji Eksternal Seleksi Bakomsus Bintara Polri 2026, Uji Keterampilan Peserta

POS-KUPANG.COM, KUPANG — Universitas Nusa Cendana (Undana) dipercaya menjadi tim penguji eksternal dalam Tes Kompetensi Khusus Keterampilan dan Perilaku Penerimaan BAKOMSUS Bintara Kompetensi Khusus Polri Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Hemodialisa Rumah Sakit Bhayangkara, Senin (25/5/2026).

Pelibatan akademisi Undana ini menjadi bagian dari upaya Polri menerapkan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) dalam proses rekrutmen anggota kepolisian, khususnya pada jalur kompetensi khusus yang membutuhkan keahlian teknis sesuai bidang masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, seluruh materi ujian, indikator penilaian, hingga lembar asesmen disiapkan langsung oleh Mabes Polri dan berlaku secara nasional.

Ollien Manggol, salah satu tim penguji eksternal dari Universitas Nusa Cendana menerangkan tugas akademisi Undana dalam proses seleksi tersebut adalah menguji keterampilan dan perilaku peserta berdasarkan latar belakang keilmuan masing-masing.

“Tugas kami menguji keterampilan dan perilaku calon BAKOMSUS berdasarkan standar yang sudah ditetapkan Mabes Polri. Penilaian dilakukan berdasarkan pengalaman kami sebagai praktisi dan akademisi, tetapi tetap mengacu pada pedoman penilaian dari Mabes Polri,” ujarnya.

Menurutnya, penguji eksternal tidak hanya menilai secara teori, tetapi juga menguji kemampuan teknis peserta secara langsung sesuai bidang keahlian masing-masing.

“Kalau keterampilan tentu ada praktiknya. Misalnya di bidang desain, peserta tidak hanya ditanya bisa atau tidak, tetapi harus mempraktikkan langsung menggunakan aplikasi tertentu. Jadi secara teknis itu yang diuji oleh tim penguji dari Undana,” katanya.

Sebanyak tujuh penguji dari Undana dilibatkan dalam seleksi tersebut. Mereka berasal dari berbagai bidang keilmuan seperti penyidik/hukum, peternakan, perikanan, gizi, akuntansi, teknik sipil, hingga hubungan masyarakat (humas).

Adapun akademisi yang ditugaskan berdasarkan surat tugas nomor 4557/UN15.5/KP/2026 yakni Dr. Simplexius Asa, SH., M.H. untuk bidang hukum/penyidik, Prof. Dr. Intje Picauly, S.Pi., M.Kes. bidang gizi, Prof. Dr. Chaterina A. Paulus, M.Si., CRA., CRP., CPRM. bidang perikanan dan kelautan, Prof. Dr. Denik S. Krisnayanti, ST., MT. bidang teknik sipil dan sains, Imanuel Benu, S.Pt., Ph.D. bidang peternakan, Yohana Febiani Angi, SE., M.Ak., CRA bidang akuntansi dan ekonomi, serta Ollien Manggol, SKM., MPA., CRA bidang humas.

Sebelumnya, pelaksanaan dan teknis penilaian telah dibahas melalui rapat koordinasi daring antara panitia pusat dan daerah di Laboratorium Komputer SMAN 3 Kupang, Selasa (19/5/2026).

Diberitakan sebelumnya, Kepala Biro SDM Polda NTT, Kombes Pol. Dr. H. Juli Agung Pramono, S.H., S.I.K., M.Hum., mengatakan keterlibatan akademisi sangat penting untuk memastikan penilaian berjalan objektif dan profesional.

“Pada bidang-bidang tertentu seperti gizi, humas, maupun teknik, penilaian paling tepat tentu dilakukan oleh para ahli di bidangnya. Kami membutuhkan dukungan akademisi untuk mengukur kemampuan yang tidak sepenuhnya dapat dinilai oleh internal kepolisian,” ujarnya.

Ia menambahkan, tantangan tugas kepolisian saat ini semakin kompleks sehingga Polri membutuhkan personel yang tidak hanya kuat secara fisik dan memahami hukum, tetapi juga memiliki kompetensi teknis sesuai kebutuhan masyarakat.

Jumlah peserta seleksi BAKOMSUS di Polda NTT tercatat sebanyak 28 orang yang terbagi dalam beberapa bidang kompetensi, yakni humas sebanyak 10 peserta, penyidik 6 peserta, peternakan 4 peserta, akuntansi 3 peserta, teknik sipil 3 peserta, serta masing-masing 1 peserta untuk bidang perikanan dan gizi.