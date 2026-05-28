Peziarah Asal Wolojita Tewas Tenggelam, Sempat Alami Pecah Ban Saat Pulang dari Gua Ropa

DISEMAYAMKAN - Sebelum dibawa ke kampung halamannya di Desa Tenda, Kecamatan Wolojita, jasad korban sempat disemayamkan di salah satu rumah warga di Desa Keliwumbu untuk didoakan.

Peziarah Asal Wolojita Tewas Tenggelam di Pantai Ropa, Sempat Alami Pecah Ban Saat Pulang dari Gua Ropa

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, ENDE – Momen berziarah berubah menjadi petaka bagi seorang peziarah asal Desa Tenda, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

Marselinus Tarson (52) ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam saat mandi laut di kawasan Pasar Lama Ropa, Desa Uludala, Kecamatan Maurole, Rabu (27/5/2026).

Korban ditemukan sekitar pukul 19.00 WITA setelah dilakukan pencarian intensif oleh anggota Satpolairud Polres Ende Pos Ropa bersama warga setempat.

Berdasarkan keterangan seorang warga yang enggan menyebut identitasnya, di lokasi kejadian, sebelum insiden tragis itu terjadi, korban bersama istrinya baru saja pulang berziarah dari Gua Ropa.

Baca juga: Peziarah Asal Wolojita Tewas Tenggelam Saat Mandi Laut di Pantai Maurole

Dalam perjalanan menuju pantai di Desa Keliwumbu atau kawasan Pasar Lama yang berada tepat di depan pelabuhan batu bara lama untuk mandi laut, sepeda motor yang mereka gunakan mengalami pecah ban di wilayah Ropa.

Korban kemudian membawa motornya ke sebuah bengkel untuk diperbaiki.

Saat berada di bengkel korban terlihat tergesa-gesa dan meminta montir segera menyelesaikan perbaikan kendaraan.

“Korban minta orang dibengkel supaya cepat perbaiki motornya karena dia ingin segera mandi dan membersihkan diri di laut,” ujar warga tersebut.

Setelah sepeda motor selesai diperbaiki, korban bersama istrinya langsung menuju pantai di kawasan Pasar Lama Ropa.

Sesampainya di lokasi, korban turun mandi di laut.

Namun beberapa saat kemudian, korban tidak lagi terlihat muncul ke permukaan.

Sang istri sempat mengira suaminya sudah lebih dahulu naik ke darat dan pulang bersama pengendara motor lain asal Wuring yang melintas di lokasi.

Kekhawatiran mulai muncul setelah korban dipastikan tidak berada di rumah maupun di sekitar pantai.