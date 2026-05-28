Peternak di Kabupaten TTU Raup Puluhan Juta pada Perayaan Hari Raya Idul Adha 

Sapi milik peternak asal Desa Batnes, Kabupaten TTU, Yosep Suni.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Peternak di Desa Batnes, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meraup keuntungan puluhan juta rupiah pada Perayaan Hari Raya Idul Adha 2026.

Momentum Hari Raya Idul Adha merupakan berkat bagi petani kecil di wilayah pedesaan.

Seorang peternak asal Desa Batnes bernama, Yosep Suni mengaku menjual dua ekor sapi pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dua ekor sapi tersebut dijual dengan harga masing-masing Rp. 10.000.000 dan Rp. 11.500.000.

"Jadi total Rp. 21.500.000. Kebanyakan kami jual pada Hari Raya Idul Adha saja," ucapnya, Kamis, 28 Mei 2026.

Baca juga: Kejati NTT Sembelih 7 Ekor Sapi Kurban pada Iduladha 1447 H

Ia mengatakan, sapi tersebut tidak dijual dengan cara menimbang. Tetapi di jual perekor. Sapi yang dijual berusia satu tahun lebih.

Dikatakan Yosep, peternak di Kabupaten TTU mengeluhkan harga timbang per kilogram sapi di Kabupaten TTU.

Hingga saat ini harga timbang untuk pembeli yang hendak mengirim sapi keluar daerah maupun disembelih di RPH berkisar Rp. 36.000 sampai Rp. 37.000 per kilogram.

Hal ini menyebabkan para petani enggan menjual sapi kepada para pembeli yang hendak mengirim sapi keluar daerah. Pasalnya, harga timbang tersebut dinilai tidak wajar.

Sementara harga timbang sapi di daerah lain berkisar Rp. 40.000 sampai Rp. 60.000 per kilogram. Oleh karena itu, mayoritas peternak menjual sapi pada perayaan Hari Raya Idul Adha untuk memperoleh harga yang layak.

"Kalau jual pada Hari Raya Idul Adha juga tergantung kesepakatan harga kita dengan pembeli," ujarnya.

Yosep menjelaskan, Hari Raya Idul Adha merupakan berkat bagi peternak di Kabupaten TTU. Karena pada Hari Raya Idul Adha, banyak orang yang membeli sapi dan kambing.

Peternak sangat terbantu dengan Perayaan Hari Raya Idul Adha. Karena permintaan ternak sapi dan kambing meningkat tajam.

Permintaan itu tidak hanya datang dari pembeli di Kabupaten TTU tetapi juga nyaris di semua wilayah di daratan Pulau Timor.

Tidak hanya itu, permintaan pembelian sapi juga datang dari luar NTT seperti di Jawa dan Kalimantan.

Ia berharap, Pemerintah Kabupaten TTU bisa meningkatkan harga penimbangan ternak sapi di Kabupaten TTU. Pasalnya, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, harga penimbangan tetap berjalan di tempat. (bbr)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS