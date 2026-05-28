Peziarah Asal Wolojita Tewas Tenggelam Saat Mandi Laut di Pantai Maurole

KORBAN - Proses pencarian seorang peziarah bernama Marselinus Tarson (52) yang dilaporkan tenggelam saat mandi laut di kawasan Pasar Lama Ropa, Desa Uludala, Kecamatan Maurole, Rabu (27/5/2026).

Ringkasan Berita: Peziarah asal Desa Tenda, Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende tewas tenggelam saat mandi di Pantai Maurole, Ende

eziarah yang ditemukan meninggal dunia itu diketahui bernama Marselinus Tarson (52)

Korban ditemukan sekitar pukul 19.00 WITA setelah dilakukan pencarian intensif oleh anggota Satpolairud Polres Ende Pos Ropa bersama warga setempat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, ENDE - Perjalanan ziarah yang seharusnya menjadi momen penuh doa dan kebersamaan berubah menjadi duka mendalam bagi warga Desa Tenda, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende.

Seorang peziarah bernama Marselinus Tarson (52) ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam saat mandi laut di kawasan Pasar Lama Ropa, Desa Uludala, Kecamatan Maurole, Rabu (27/5/2026).

Korban ditemukan sekitar pukul 19.00 WITA setelah dilakukan pencarian intensif oleh anggota Satpolairud Polres Ende Pos Ropa bersama warga setempat.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kasat Polairud Polres Ende AKP Pua Hamid melalui Aipda Fransiskus Lege pada Kamis (28/5/2026) malam, peristiwa tragis itu bermula ketika korban bersama rombongan peziarah dari Stasi Zera, Desa Tenda, tiba di lokasi ziarah Nusa Ria, Desa Uludala, sekitar pukul 13.00 WITA.

Baca juga: 13 Jam Akses Transportasi Putus Total Longsor di Wolojita Ende

Usai melaksanakan kegiatan ziarah sekitar pukul 15.30 WITA, korban bersama sejumlah anggota rombongan menuju pantai di Desa Keliwumbu atau kawasan Pasar Lama yang berada tepat di depan pelabuhan batu bara lama untuk mandi laut.

Namun suasana kebersamaan itu berubah menjadi kepanikan ketika sekitar pukul 17.30 WITA rombongan bersiap kembali ke Desa Tenda.

Saat itu, istri korban, Margareta Bule, masih bertahan di pinggir pantai karena suaminya belum juga kembali ke daratan.

Awalnya, Margareta mengira korban masih berenang seperti biasa.

Sementara anak mereka telah lebih dahulu pulang bersama rombongan menggunakan mobil.

Karena korban tidak kunjung muncul setelah menunggu cukup lama, sang istri mulai panik dan segera meminta bantuan warga sekitar serta anggota Satpolairud Pos Ropa yang saat itu berada di lokasi.

Mendapat laporan tersebut, warga Desa Uludala langsung bergerak menghubungi aparat kepolisian dari Polsek Maurole dan Satpolairud Pos Ropa.

Anggota Polairud bersama warga Desa Uludala dan Desa Keliwumbu kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi korban terakhir terlihat berenang.

Pencarian dilakukan dengan cara menyelam dan menyisir area pantai hingga menjelang malam hari.