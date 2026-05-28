Satu Korban Penganiayaan Brutal di Desa Fafinesu B Dirujuk ke RSUP Ben Mboi Kupang 

RUJUK - Dua orang korban penganiayaan brutal di Desa Fafinesu B dirujuk ke Kupang menggunakan mobil ambulance milik RSUD Kefamenanu, Selasa, 26 Mei 2026 malam

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Satu orang korban penganiayaan brutal di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pratama (RSUP) Ben Mboi Kupang.

Korban penganiayaan atas nama Reginaldus Taku Tonbesi ini dirujuk pada Kamis, 28 Mei 2026 pagi.

Dengan demikian, sebanyak tiga orang korban penganiayaan brutal di Desa Fafinesu B resmi dirujuk ke RSUP Ben Mboi Kupang. Para korban dirujuk untuk dilakukan CT Scan

Plt Direktur RSUD Kefamenanu, dr Adrianus Berkanis Abi mengatakan, satu orang pasien dirujuk belakangan lantaran masih menanti persetujuan dari keluarga korban.

"Satu orangnya belakangan karena mobil rujukan kita hanya 2 dan masih menunggu persetujuan keluarga untuk dirujuk," ujarnya.

Ia menjelaskan, keluarga korban atas nama Reginaldus Taku baru menyetujui pasien dirujuk pada 27 Mei 2026 malam. Yang bersangkutan dirujuk setelah mobil rujukan yang mengantar dua korban sebelumnya kembali ke Kota Kefamenanu.

Sebelumnya, dr Adrianus mengatakan, dua korban penganiayaan di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dirujuk ke Kupang. Dua korban ini yakni Yohanes Kefi dan Petrus Saet.

Ia menjelaskan, dua korban penganiayaan tersebut dirujuk ke Kupang untuk melakukan CT scan atau computerized tomography scan. Mereka dirujuk pada Selasa, 26 Mei 2026 malam.

"Belum, saat ini sedang proses untuk dirujuk," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakapolres TTU, Kompol Sudirman membeberkan kronologi versi aparat kepolisian Polres TTU usai melakukan olah TKP di lapangan pasca insiden penganiayaan brutal tiga orang warga di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu.

Ia menjelaskan, peristiwa tersebut bermula sekira pukul 19.30 Wita saat masyarakat Desa Fafinesu B melaksanakan ronda malam.

Pasalnya, beberapa waktu terakhir, warga setempat resah karena maraknya kasus pencurian di wilayah itu.

Dalam kegiatan ronda tersebut, kata Kompol Sudirman, warga mencurigai tiga orang laki-laki yang melintas di tengah jalan kampung menggunakan dua unit sepeda motor, mereka kemudian menghentikan laju kendaraan tiga orang ini.