Jumat, 29 Mei 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital

Tiga Warga TTU Dianiaya

Satu Korban Penganiayaan Brutal di Desa Fafinesu B Dirujuk ke RSUP Ben Mboi Kupang 

Ia menjelaskan, peristiwa tersebut bermula sekira pukul 19.30 Wita saat masyarakat Desa Fafinesu B melaksanakan ronda malam.

Tayang:
Penulis: Dionisius Rebon | Editor: Oby Lewanmeru
zoom-inlihat foto Satu Korban Penganiayaan Brutal di Desa Fafinesu B Dirujuk ke RSUP Ben Mboi Kupang 
POS-KUPANG.COM/DIONISIUS REBON
RUJUK - Dua orang korban penganiayaan brutal di Desa Fafinesu B dirujuk ke Kupang menggunakan mobil ambulance milik RSUD Kefamenanu, Selasa, 26 Mei 2026 malam 

Ringkasan Berita:

 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon 

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Satu orang korban penganiayaan brutal di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pratama (RSUP) Ben Mboi Kupang.

Korban penganiayaan atas nama Reginaldus Taku Tonbesi ini dirujuk pada Kamis, 28 Mei 2026 pagi.

Dengan demikian, sebanyak tiga orang korban penganiayaan brutal di Desa Fafinesu B resmi dirujuk ke RSUP Ben Mboi Kupang. Para korban dirujuk untuk dilakukan CT Scan 

Plt Direktur RSUD Kefamenanu, dr Adrianus Berkanis Abi mengatakan, satu orang pasien dirujuk belakangan lantaran masih menanti persetujuan dari keluarga korban.

Baca juga: Penganiayaan Brutal Tiga Pria di Desa Fafinesu B, Polisi Periksa Kades 

"Satu orangnya belakangan karena mobil rujukan kita hanya 2 dan masih menunggu persetujuan keluarga untuk dirujuk," ujarnya.

Ia menjelaskan, keluarga korban atas nama Reginaldus Taku baru menyetujui pasien dirujuk pada 27 Mei 2026 malam. Yang bersangkutan dirujuk setelah mobil rujukan yang mengantar dua korban sebelumnya kembali ke Kota Kefamenanu.

Sebelumnya, dr Adrianus mengatakan, dua korban penganiayaan di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dirujuk ke Kupang. Dua korban ini yakni Yohanes Kefi dan Petrus Saet.

Ia menjelaskan, dua korban penganiayaan tersebut dirujuk ke Kupang untuk melakukan CT scan atau computerized tomography scan. Mereka dirujuk pada Selasa, 26 Mei 2026 malam.

"Belum, saat ini sedang proses untuk dirujuk," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakapolres TTU, Kompol Sudirman membeberkan kronologi versi aparat kepolisian Polres TTU usai melakukan olah TKP di lapangan pasca insiden penganiayaan brutal tiga orang warga di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu.

Ia menjelaskan, peristiwa tersebut bermula sekira pukul 19.30 Wita saat masyarakat Desa Fafinesu B melaksanakan ronda malam.

Pasalnya, beberapa waktu terakhir, warga setempat resah karena maraknya kasus pencurian di wilayah itu.

Dalam kegiatan ronda tersebut, kata Kompol Sudirman, warga mencurigai tiga orang laki-laki yang melintas di tengah jalan kampung menggunakan dua unit sepeda motor, mereka kemudian menghentikan laju kendaraan tiga orang ini.

Sumber: Pos Kupang
Halaman 1/2
12
Tags
Tiga Warga TTU Dianiaya
Desa Fafinesu B
Dugaan Pengeroyokan di Desa Fafinesu B
Kecamatan Insana Fafinesu
Reginaldus Taku Tonbesi
Direktur RSUD Kefamenanu
Adrianus Berkanis Abi
Petrus Saet
Yohanes Kefi
POS-KUPANG.COM
Baca Juga
Video Pilihan
Satu Keluarga Meninggal saat Glamping di Temanggung, Ditemukan Petugas yang Hendak Bersih-bersih
Satu Keluarga Meninggal saat Glamping di Temanggung, Ditemukan Petugas yang Hendak Bersih-bersih
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan