Tidak Transparan, Aliansi Masyarakat Desa Nampar Sepang Minta BUMDes Longko Momok Diaudit

KONDISI KANTOR - Ketua Aliansi Masyarakat Desa Nampar Sepang, Hajirun saat menunjukkan bangunan Kantor Desa Nampar Sepang, Kamis (28/5/2026)

Ringkasan Berita: Ketua Aliansi Masyarakat Desa Nampar Sepang, Hajirun, ketika menghubungi POS-KUPANG.COM, Kamis (28/5/2026) menyampaikan bahwa terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola BUMDes yang perlu segera mendapat perhatian serius dari Pemerintah Desa maupun instansi terkait.

Menurut Hajirun, pengangkatan pengelola BUMDes diduga tidak dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

POS-KUPANG.COM, MANGGARAI - Warga Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, menyoroti pengelolaan BUMDes Longko Momok yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan keuangan desa.

Ketua Aliansi Masyarakat Desa Nampar Sepang, Hajirun, ketika menghubungi POS-KUPANG.COM, Kamis (28/5/2026) menyampaikan bahwa terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola BUMDes yang perlu segera mendapat perhatian serius dari Pemerintah Desa maupun instansi terkait.

Menurut Hajirun, pengangkatan pengelola BUMDes diduga tidak dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 54 yang menegaskan bahwa setiap keputusan strategis desa harus dibahas secara partisipatif melalui Musyawarah Desa.

Pengabaian prosedur tersebut, lanjutnya, dapat mengurangi legitimasi sosial pengelola BUMDes dan melemahkan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa

Selain itu, kata Hajirun, masyarakat juga menyoroti keterlibatan BUMDes dalam sektor perdagangan kelapa yang selama ini menjadi mata pencaharian utama sebagian warga.

Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat karena BUMDes yang didukung anggaran desa justru bersaing langsung dengan usaha masyarakat kecil.

“Fungsi utama BUMDes seharusnya memperkuat ekonomi lokal dan mengisi sektor usaha yang belum tergarap, bukan menjadi kompetitor masyarakat," tuturnya.

Baca juga: TP PKK Rote Ndao Gelar Sosialisasi Parenting Skill untuk Guru PAUD dan Orang Tua

Ia mengatakan, warga juga mengungkapkan adanya dugaan lemahnya perencanaan usaha. Sejumlah kelapa yang dibeli BUMDes disebut mengalami pembusukan dan rencana produksi kopra tidak berjalan sesuai harapan.

Kondisi ini, dikatakan Hajirun, dinilai sebagai indikasi tidak adanya kajian kelayakan usaha yang matang sebelum program dijalankan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan desa.

Ia juga menyoroti persoalan lainnya yaitu penggunaan tenaga eksternal atau pihak luar desa sebagai tutor dan pengarah usaha tanpa adanya penjelasan terbuka terkait identitas, rekam jejak, serta kompetensi profesional yang dapat diverifikasi masyarakat.

Aliansi masyarakat menilai penggunaan tenaga ahli eksternal seharusnya dilakukan melalui proses seleksi yang jelas dan akuntabel.

Ia juga menyayangkan belum maksimalnya pemberdayaan sumber daya manusia lokal, termasuk sarjana pertanian dan tenaga terdidik lainnya yang ada di desa.

Tidak hanya itu, lanjutnya, warga mempertanyakan belum adanya audit maupun laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari pengurus BUMDes sebelumnya.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh masyarakat, Kepala Desa disebut mengakui bahwa audit terhadap pengelolaan BUMDes belum pernah dilakukan hingga saat ini.