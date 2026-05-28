TP PKK Rote Ndao Gelar Sosialisasi Parenting Skill untuk Guru PAUD dan Orang Tua

MATERI - Ketua TP PKK Rote Ndao Yanne Henuk-Pellokila beri materi dalam kegiatan Parenting Skill/Pola Asuh Anak.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti

Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan pola asuh anak, Tim Penggerak PKK Kabupaten Rote Ndao menggelar Sosialisasi Parenting Skill atau Pola Asuh Anak bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan orang tua tingkat kabupaten tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Videsi tersebut, mengusung tema, Bersama Membangun Generasi Rote Ndao yang Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.

Dalam sesi materi, Ketua TP PKK Kabupaten Rote Ndao, Yanne Henuk-Pellokila menerangkan bahwa pola asuh yang baik menjadi fondasi utama dalam membentuk anak yang cerdas, mandiri, sehat, berakhlak dan bertanggung jawab.

Yanne Henuk menjelaskan, kunci utama parenting skill terletak pada kasih sayang, komunikasi yang baik, disiplin, keteladanan, pemberian pujian dan kerja sama yang erat antara guru dan orang tua.

Sebagai Bunda PAUD Kabupaten Rote Ndao, Yanne Henuk juga mengapresiasi keterlibatan para guru PAUD dan orang tua yang dinilai aktif mendampingi tumbuh kembang anak, baik di rumah maupun di sekolah.

Yanne Henuk mengaku sering melihat antusiasme dan kebahagiaan anak-anak saat mengunjungi lembaga PAUD di daerah tersebut.

"Kita sama-sama belajar menjadi orang tua dan guru yang baik bagi anak-anak. Karena ke depan mereka akan menjadi anak-anak hebat dan bangga terhadap sekolah maupun guru-gurunya," pungkas Yanne Henuk, Kamis (28/5/2026).

Yanne Henuk menegaskan, TP PKK Kabupaten Rote Ndao berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang berkaitan dengan pola asuh dan tumbuh kembang anak, melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao, Morids DE Bulan, mengaku masa depan anak sangat ditentukan oleh kualitas pengasuhan dan pendidikan yang mereka terima sejak dini.

Morids Bulan menyebut penerapan parenting skill harus dimulai dari keteladanan nyata yang dapat dicontoh langsung oleh anak-anak, baik dari guru maupun orang tua.

"Kiranya kegiatan ini mampu memperkuat kolaborasi antara keluarga dan sekolah dalam menciptakan generasi Rote Ndao yang unggul, berkarakter dan berbudaya," tutur Morids Bulan. (rio)

