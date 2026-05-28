Jumat, 29 Mei 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital

Rote Ndao Terkini

TP PKK Rote Ndao Gelar Sosialisasi Parenting Skill untuk Guru PAUD dan Orang Tua

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Videsi tersebut, mengusung tema, Bersama Membangun Generasi Rote Ndao yang Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.

Tayang:
Editor: OMDSMY Novemy Leo
zoom-inlihat foto TP PKK Rote Ndao Gelar Sosialisasi Parenting Skill untuk Guru PAUD dan Orang Tua
POS-KUPANG.COM/HO
MATERI - Ketua TP PKK Rote Ndao Yanne Henuk-Pellokila beri materi dalam kegiatan Parenting Skill/Pola Asuh Anak. 

Ringkasan Berita:
  • Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan pola asuh anak, Tim Penggerak PKK Kabupaten Rote Ndao menggelar Sosialisasi Parenting Skill atau Pola Asuh Anak bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan orang tua tingkat kabupaten tahun 2026. 
  • Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Videsi tersebut, mengusung tema, Bersama Membangun Generasi Rote Ndao yang Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.

 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti 

POS-KUPANG.COM, BA'A - Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan pola asuh anak, Tim Penggerak PKK Kabupaten Rote Ndao menggelar Sosialisasi Parenting Skill atau Pola Asuh Anak bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan orang tua tingkat kabupaten tahun 2026. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Videsi tersebut, mengusung tema, Bersama Membangun Generasi Rote Ndao yang Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.

Dalam sesi materi, Ketua TP PKK Kabupaten Rote Ndao, Yanne Henuk-Pellokila menerangkan bahwa pola asuh yang baik menjadi fondasi utama dalam membentuk anak yang cerdas, mandiri, sehat, berakhlak dan bertanggung jawab.

Yanne Henuk menjelaskan, kunci utama parenting skill terletak pada kasih sayang, komunikasi yang baik, disiplin, keteladanan, pemberian pujian dan kerja sama yang erat antara guru dan orang tua.

Sebagai Bunda PAUD Kabupaten Rote Ndao, Yanne Henuk juga mengapresiasi keterlibatan para guru PAUD dan orang tua yang dinilai aktif mendampingi tumbuh kembang anak, baik di rumah maupun di sekolah. 

Yanne Henuk mengaku sering melihat antusiasme dan kebahagiaan anak-anak saat mengunjungi lembaga PAUD di daerah tersebut.

"Kita sama-sama belajar menjadi orang tua dan guru yang baik bagi anak-anak. Karena ke depan mereka akan menjadi anak-anak hebat dan bangga terhadap sekolah maupun guru-gurunya," pungkas Yanne Henuk, Kamis (28/5/2026).

Yanne Henuk menegaskan, TP PKK Kabupaten Rote Ndao berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang berkaitan dengan pola asuh dan tumbuh kembang anak, melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao, Morids DE Bulan, mengaku masa depan anak sangat ditentukan oleh kualitas pengasuhan dan pendidikan yang mereka terima sejak dini.

Morids Bulan menyebut penerapan parenting skill harus dimulai dari keteladanan nyata yang dapat dicontoh langsung oleh anak-anak, baik dari guru maupun orang tua.

"Kiranya kegiatan ini mampu memperkuat kolaborasi antara keluarga dan sekolah dalam menciptakan generasi Rote Ndao yang unggul, berkarakter dan berbudaya," tutur Morids Bulan. (rio)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS 

 

 

Sumber: Pos Kupang
Tags
Rote Ndao Terkini
POS-KUPANG.COM
TP PKK Rote Ndao
Yanne Henuk
Berita Terkait:#Rote Ndao Terkini
Video Pilihan
Satu Keluarga Meninggal saat Glamping di Temanggung, Ditemukan Petugas yang Hendak Bersih-bersih
Satu Keluarga Meninggal saat Glamping di Temanggung, Ditemukan Petugas yang Hendak Bersih-bersih
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan