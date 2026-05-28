Lapas Kelas III Baa Gandeng PKBM Zaitun Tebar Aroma Kemandirian dari Olahan Laut

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti

POS-KUPANG.COM, BA'A - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Ba'a menggandeng Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Zaitun menggelar pelatihan pembuatan abon dan dendeng ikan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan program pembinaan kemandirian sekaligus mendukung program nasional yaitu 1 Lapas 1 Produk.

Pelatihan dilaksanakan di dapur Lapas Ba'a itu diikuti sejumlah warga binaan dan melibatkan instruktur pengolahan pangan, Marlen Latupeirissa, yang memberikan pendampingan langsung mulai dari proses pengolahan ikan hingga menjadi produk siap jual.

Kepala Lapas Kelas III Ba'a, Hariyadi N Maikameng mengatakan pelatihan tersebut bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan produktif yang dapat dimanfaatkan setelah selesai menjalani masa pidana.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin warga binaan memiliki kemampuan yang bernilai ekonomis sehingga dapat menjadi bekal untuk hidup mandiri ketika kembali ke masyarakat," kata Hariyadi Maikameng, Kamis (28/5/2026).

Hariyadi Maikameng menuturkan, pengembangan produk olahan ikan juga menjadi langkah konkret Lapas Ba'a dalam mendukung program 1 Lapas 1 Produk yang saat ini terus didorong pengembangannya di lingkungan pemasyarakatan.

Ketua PKBM Zaitun, Sifera A L Panie mengapresiasi dukungan Lapas Baa dalam pelaksanaan pelatihan tersebut.

Menurut Sifera Panie, produk hasil karya warga binaan memiliki potensi ekonomi dan daya saing jika dikelola secara serius dan berkelanjutan.

Sifera Panie mengungkapkan, abon dan dendeng ikan hasil produksi warga binaan direncanakan akan dipasarkan pada Festival Pameran HUT Ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Rote Ndao pada Agustus mendatang.

"Kami melihat hasil karya warga binaan memiliki kualitas dan potensi pasar. Harapannya, produk ini nantinya tidak hanya menjadi hasil pelatihan, tetapi benar-benar mampu bersaing dan memiliki nilai jual di masyarakat," cetus Sifera Panie.

Sebagai tindak lanjut, kata Sifera Panie, Lapas Ba'a bersama PKBM Zaitun akan melakukan pendampingan berkelanjutan, peningkatan kualitas produksi hingga pengurusan izin edar dan sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna memperluas peluang pemasaran produk hasil karya warga binaan.

Adapun kegiatan itu turut dihadiri Kepala Seksi PKLK Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao, Charles Lilo serta jajaran pejabat struktural dan pegawai Lapas Ba'a. (rio)

