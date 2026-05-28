Prabowo, Gubernur NTT dan Bupati Sumba Timur Serahkan Hewan Kurban untuk Umat Muslim di Waingapu

Sekretaris Daerah Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu menyerahkan hewan kurban secara simbolis pada Rabu (27/5/2026).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali kompak menyerahkan hewan kurban kepada umat Muslim di Kota Waingapu pada Rabu (27/5/2026).

Penyerahan hewan kurban dari Presiden tersebut diwakili Sekretaris Daerah Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu dan perwakilan lainnya seusai pelaksanaan salat Idul Adha di Lapangan Pahlawan.

Dalam kesempatan itu, sapi kurban dari Presiden diserahkan langsung ke Masjid Al-Maruf Matawa dan selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang berhak sebagai penerima.

Penyerahan tersebut disaksikan langsung oleh pengurus Panitia Hari-Hari Besar Islam (PHBI) Sumba Timur.

Gubernur NTT Melki Laka Lena, dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Sumba Timur Umbu Ngadu Nda

mu mengajak umat Muslim menjadikan momentum perayaan Idul Adha untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial.

Ia juga meminta agar pembagian hewan kurban tersebut didistribusikan secara merata dan tepat sasaran, terutama bagi keluarga prasejahtera, penghuni panti asuhan dan masyarakat yang mengalami gagal panen.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial,” katanya.

Ia juga menegaskan, Idul Adha merupakan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk menjaga dan merawat kerukunan umat beragama.

“Idul Adha adalah momentum merawat persaudaraan sejati,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua PHBI Sumba Timur, H Mansyur Muslim menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden, Gubernur dan Bupati yang telah menyerahkan hewan kurban bagi umat Muslim di Sumba Timur.

Menurutnya, berkurban bukan sekadar rutinitas tahunan. Lebih dari itu, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

“Ini bukan sekadar bantuan rutinitas, tetapi kepedulian pemerintah bagi masyarakat,” katanya.

Ia menyebutkan, tahun ini PHBI mencatat jumlah hewan kurban sebanyak 235 ekor. Terhitung dari 24 ekor sapi dan 211 ekor kambing.

“Kami pengurus PHBI akan memantau pembagiannya agar teliti dan tidak ada ketimpangan,” tutup dia. (dim)

