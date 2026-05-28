Puluhan Hewan Kurban Disembelih di Tiga Masjid Desa Papela, Bantuan dari Wapres hingga Turki

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti

POS-KUPANG.COM, BA'A - Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, tiga masjid di wilayah pesisir Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, menyembelih puluhan hewan kurban yang berasal dari swadaya jemaah, bantuan pemerintah, tokoh nasional hingga donatur internasional.

Kepedulian para donatur dan antusiasme masyarakat membuat pelaksanaan kurban tahun ini berlangsung lebih semarak dibanding tahun sebelumnya.

Ketua Panitia Kurban Masjid Al-Muhajirin Papela, Jafar Siba mengatakan pihaknya pada hari pertama berhasil menyembelih 5 ekor sapi dan 35 ekor kambing.

Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, tokoh nasional hingga perusahaan swasta.

"Di antaranya 1 ekor sapi dari Pemerintah Daerah, 1 ekor sapi dari Wakil Presiden Republik Indonesia, 1 ekor sapi dari Dandim serta 1 ekor sapi dan 4 ekor kambing dari PT Nindya Karya," kata Jafar, Kamis (28/5/2026).

Ia menambahkan, proses penyembelihan di Masjid Al-Muhajirin masih akan berlanjut pada hari kedua dengan tambahan 10 ekor sapi bantuan dari negara Turki.

Sementara itu, pelaksanaan kurban di Masjid Al-Bahri juga berlangsung meriah.

Panitia masjid, Rizal Hadem menjelaskan hewan kurban berasal dari masyarakat serta bantuan pejabat daerah, termasuk 1 ekor sapi dari Gubernur NTT dan 1 ekor sapi dari Pemerintah Daerah melalui Bupati Rote Ndao.

"Seluruh daging kurban difokuskan untuk dibagikan kepada jemaah Masjid Al-Bahri guna mempererat silaturahmi antarwarga," pungkasnya.

Di Dusun I Tanjung, Desa Papela, Masjid Al-Mujahidin turut melaksanakan penyembelihan 21 ekor hewan kurban pada hari pertama, terdiri atas 4 ekor sapi, 15 ekor kambing dan 2 ekor domba.

Panitia Kurban Masjid Al-Mujahidin, Jawir Daeng Sapa mengatakan empat ekor sapi tersebut merupakan sumbangan dari Bupati Rote Ndao, Dandim 1627/Rote Ndao, jemaah masjid dan masyarakat umum.

"Terkait pendistribusian, seluruh daging kurban akan ditimbang terlebih dahulu sebelum dibagikan. Prioritas penerima adalah jemaah yang berada di lingkungan Masjid Al-Mujahidin Tanjung," jelas Jawir.

Ia berharap momentum Iduladha tidak hanya menjadi pelaksanaan ibadah tahunan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan menghadirkan kebahagiaan bagi warga yang membutuhkan. (rio)

