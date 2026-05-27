Kasi Pidsus Kejari TTU Dipindahtugaskan ke Kejari Kota Kupang

Jabatan Kasi Pidsus Kejari TTU untuk sementara dijabat oleh pelaksana harian yakni ; Ari Mulyana Kurniawan, S.H., M.H. 

Penulis: Dionisius Rebon | Editor: Oby Lewanmeru
Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (TTU), Semuel Otniel Sine, S.H., M.H (kedua dari kanan) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon 

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (TTU), Semuel Otniel Sine, S.H., M.H resmi dipindahtugaskan menjadi Kasi Pidsus Kejari Kota Kupang. Ia menjabat sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang usai dimutasi.

Kajari TTU, Andri Tri Wibowo melalui Kasi Intelijen Kejari TTU, T. Bastanta Tarigan mengatakan bahwa promosi/ atau mutasi dalam jabatan merupakan suatu hal biasa dalam rangka penyegaran terhadap roda perputaran organisasi.

Ia menegaskan, sepeninggalan Kasi Pidsus, Kejari TTU belum memiliki pengganti untuk mengisi jabatan itu. Kendati demikian hal tersebut tidak akan mempengaruhi penanganan perkara pada Bidang Tindak Pidana Khusus.

"Karena penanganan perkara dilaksankan oleh Tim dan juga saat ini telah ditunjuk Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus," ucapnya.

Kejari TTU Fokus Pemulihan Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Usapinonot 

Jabatan Kasi Pidsus Kejari TTU untuk sementara dijabat oleh pelaksana harian yakni ; Ari Mulyana Kurniawan, S.H., M.H. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kejari TTU berjalan lancar dan aman. (bbr)

[FULL] Prabowo Beli Sapi Kurban Pakai APBN, Pakar: Pencitraan Politik, Harus Ada Pertanggungjawaban
