Penganiayaan Brutal Tiga Pria di Desa Fafinesu B, Polisi Periksa Kades 

OLAH TKP - Unit Pidana Umum Satreskrim Polres TTU saat melaksanakan olah TKP kasus dugaan penganiayaan tiga orang warga di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten TTU, NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Unit Pidana Umum (Pidum) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Timor Tengah Utara (TTU) sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Fafinesu B, Agustinus Naibesi dan tiga orang saksi lainnya. Sebanyak 4 orang saksi (termasuk Kepala Desa Fafinesu B) diperiksa polisi pada Selasa, 26 Mei 2026 sore.

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berkaitan dengan aksi penganiayaan terhadap 3 orang warga asal Desa Fatumtasa dan Desa Humusu Sainiup. Aksi penganiayaan ini menyebabkan dua orang dirujuk ke Kupang dan satu orang lainnya sedang proses rujuk ke RSUD Atambua.

Demikian disampaikan Kapolres TTU, AKBP Eliana Papote melalui Kasubsi PIDM Humas Polres TTU, Aipda Akmal kepada POS-KUPANG.COM, Rabu, 27 Mei 2026 malam.

Dengan demikian, sudah 8 orang yang diperiksa oleh pihak kepolisian perihal kasus dugaan penganiayaan tersebut. Polisi melakukan pemeriksaan intensif terhadap saksi-saksi maupun korban penganiayaan tersebut.

Kasus dugaan penganiayaan tersebut menjadi atensi pihak kepolisian. Pasalnya aksi penganiayaan brutal ini menggegerkan jagat maya usai para terduga pelaku merekam video penganiayaan dimana para terduga pelaku diikat dan diseret sejauh beberapa meter.

Sebelumnya, Aipda Akmal menuturkan, Unit Pidana Umum (Pidum) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Timor Tengah Utara (TTU) sudah melakukan pemeriksaan 4 saksi dalam kasus dugaan penganiayaan brutal terhadap 3 orang warga di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten TTU, NTT. Saat ini proses penanganan kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan.

Ia menjelaskan, dari 4 orang saksi tersebut, saksi pelapor, 3 saksi korban. Selain itu, pihak kepolisian Polres TTU juga telah menjadwalkan pemeriksaan 2 orang saksi tambahan pada sore tadi.

Aipda Akmal meminta keluarga korban untuk menahan diri dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian.

Penanganan kasus ini dipastikan berjalan transparan, profesional dan objektif.

Sementara itu, Plh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu, dr. Adrianus Berkanis Abi mengatakan, dua korban penganiayaan di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dirujuk ke Kupang. Dua korban ini yakni Yohanes Kefi dan Petrus Saet.

Dua orang korban ini dirujuk ke Kupang karena luka yang dialami korban cukup serius. Sementara korban, Reginaldus Taku Tonbesi dirawat di RSUD Kefamenanu.

Ia menjelaskan, dua korban penganiayaan tersebut dirujuk ke Kupang untuk melakukan CT scan atau computerized tomography scan.

"Belum, saat ini sedang proses untuk dirujuk," ucapnya. (bbr)

