Masjid Agung Al-Jihad Betun Sembelih 15 Hewan Kurban untuk Dibagikan ke Masyarakat 

MASJID AGUNG - Tampak para pengurus di Masjid Agung Al-Jihad sedang membagikan daging kurban kepada masyarakat di Kabupaten Malaka, Rabu (27/5/2026).

Ringkasan Berita: Masjid Agung Al-Jihad Betun Kabupaten Malaka menyembelih 15 hewan kurban untuk dibagikan ke masyarakat

Koordinator Kurban Masjid Agung Al-Jihad, Umar Sanga, mengatakan seluruh hewan kurban telah selesai disembelih sejak pagi dan langsung diproses untuk didistribusikan

Total daging kurban yang kami persiapkan untuk dibagikan hari ini kurang lebih sekitar 316 tumpuk

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Malaka terasa semakin semarak dengan kegiatan penyembelihan dan pembagian hewan kurban yang dilakukan pengurus Masjid Agung Al-Jihad, Rabu (27/5/2026).

Pada momen penuh makna tersebut, panitia kurban menyembelih sebanyak 10 ekor sapi dan lima ekor kambing untuk dibagikan kepada masyarakat di tujuh wilayah besar yang tersebar di Kabupaten Malaka.

Sejak pagi hari, aktivitas di halaman Masjid Agung Al-Jihad tampak ramai dipenuhi pengurus dan warga penerima kurban.

Pantauan POS-KUPANG.COM di lokasi menunjukkan para panitia sedang sibuk memotong, menimbang, hingga memisahkan daging kurban ke dalam tumpukan-tumpukan tertentu sebelum dibungkus menggunakan kantong plastik.

Di sisi lain, masyarakat penerima bantuan kurban juga berdatangan secara bergantian sambil membawa kupon pembagian yang sebelumnya telah dibagikan oleh panitia. Setelah menyerahkan kupon, warga langsung menerima paket daging kurban yang telah disiapkan.

Koordinator Kurban Masjid Agung Al-Jihad, Umar Sanga, mengatakan seluruh hewan kurban telah selesai disembelih sejak pagi dan langsung diproses untuk didistribusikan kepada masyarakat di berbagai wilayah.

“Semua hewan kurban sejak pagi tadi sudah kami sembelih semuanya,” ujar Umar Sanga saat diwawancarai.

Ia menjelaskan, distribusi daging kurban tahun ini menjangkau tujuh wilayah besar yang mencakup hampir seluruh kawasan di Kabupaten Malaka.

“Tujuh wilayah yang kami distribusikan yaitu Bakateu dan Betun, Harekakae, Besikama yang meliputi Weliman sampai Biudukfoho, Laran, Wemalae, Wederok sampai Bolan, dan Webau sampai Metamauk,” jelasnya.

Menurut Umar, pembagian dilakukan secara merata agar masyarakat di berbagai wilayah dapat merasakan manfaat kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.

“Total daging kurban yang kami persiapkan untuk dibagikan hari ini kurang lebih sekitar 316 tumpuk,” tambahnya.

Kegiatan pembagian daging kurban itu pun mendapat sambutan positif dari masyarakat penerima. Salah satu warga penerima kurban asal Besikama, Andri Bria, mengaku bersyukur karena dirinya kembali memperoleh bagian daging kurban melalui sistem kupon yang dibagikan panitia.

“Kami yang menjadi penerima kurban ini masing-masing diberikan kupon, sehingga hari ini kami bisa datang menerima daging kurban,” katanya.