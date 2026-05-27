Ketua DPRD Sikka: Melalui Idul Adha Kita Bangun Gotong-royong dan Nasionalisme

BERI KETERANGAN - Ketua DPRD Sikka, Stefanus Sumandi saat memberi keterangan pers, Rabu (27/5/2026).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Arnol Welianto

POS-KUPANG.COM,MAUMERE - Ketua DPRD Sikka, Stefanus Sumandi menyampaikan selamat kepada umat muslim di Kabupaten Sikka yang merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu, 27 Mei 2026.

Politisi PDI Perjuangan dari Kabupaten Sikka ini mengajak umat muslim di Nian Tanah Sikka guna bersama-sama membangun semangat gotong-royong guna membangun daerah ini.

"Saya mengucapkan selamat Idul Adha untuk seluruh umat Islam di mana pun berada. Semoga melalui pertaan Idul Adha, kita bergotong royong membangun bangsa dan negara kita dengan kekuatan nasionalisme," kata Stef Sumandi, nama panggilan Ketua DPRD Sikka yang dihubungi POS-KUPANG.COM di Maumere, Rabu, 27 Mei 2026 siang.

Ia menjelaskan, kecintaan semua warga terhadap tanah air dan bangsa membutuhkan sikap negarawan dari para pemimpin dan kebajikan-kebajikan dari warga negara.

"Oleh Karena itu momen berahmat ini memberikan kita inspirasi untuk membaktikan diri kepada negara, melayani sesama, merawat keutuhan alam semesta dan mengabdi kepada Allah," papar Stef.

Stef mengajak umat muslim di Kabupaten Sikka untuk terus berkarya guna bersama-sama DPRD Sikka membangun komunikasi antar umat beragama.

"Ini agar kerukunan antar umat agama dan kebersamaan terus terjalin dengan baik. Sekali lagi saya mengajak semua kita bersama-sama membangun daerah ini," ujarnya. (awk)

