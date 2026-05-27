Rabu, 27 Mei 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital

Idul Adha 2026

Iduladha 1447 H, Ketua MUI Belu Ajak Umat Perkuat Ketakwaan dan Toleransi

Menurutnya, semangat Iduladha harus diwujudkan dalam kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan.

Tayang: | Diperbarui:
Penulis: Agustinus Tanggur | Editor: Oby Lewanmeru
zoom-inlihat foto Iduladha 1447 H, Ketua MUI Belu Ajak Umat Perkuat Ketakwaan dan Toleransi
POS-KUPANG.COM/AGUS TANGGUR
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Belu, Haji Abdullah Belajam, mengajak umat Muslim untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam momentum Iduladha 1447 Hijriah, sekaligus menjaga semangat toleransi antarumat beragama di wilayah perbatasan, Rabu (27/5/2026) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Belu, Haji Abdullah Belajam, mengajak umat Muslim untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam momentum Iduladha 1447 Hijriah, sekaligus menjaga semangat toleransi antarumat beragama di wilayah perbatasan.

Haji Abdullah menegaskan perayaan Iduladha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga sebagai refleksi ketaatan kepada Allah SWT.

Ia menjelaskan, terdapat tiga nilai utama yang harus dipahami dalam Iduladha.

Pertama, ketakwaan Nabi Ibrahim Alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah untuk berkurban. 

Baca juga: Empat Masjid di Belu Terima Bantuan Sapi Kurban dari Pemda Jelang Idul Adha

Kedua, keikhlasan Nabi Ismail Alaihissalam dalam menerima dan menjalankan perintah tersebut. Ketiga, keteguhan Siti Hajar sebagai seorang ibu yang merestui suami dan anaknya demi menjalankan perintah Allah.

“Nilai-nilai ini harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dalam bingkai ajaran agama,” ujarnya, saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Rabu (27/5/2026). 

Selain itu, Haji Abdullah menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Belu. Melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), ia menyebut toleransi terus dirawat dan dijaga sebagai kekuatan bersama.

Ia berharap Kabupaten Belu dapat terus menjadi contoh daerah yang harmonis dalam keberagaman.

“Kita ingin toleransi di Belu tetap terjaga dan menjadi inspirasi bagi daerah lain,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengimbau panitia kurban dan umat Muslim agar turut berbagi dengan masyarakat non-Muslim yang tinggal di sekitar masjid dan musala.

Menurutnya, semangat Iduladha harus diwujudkan dalam kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan.

“Warga di sekitar masjid, termasuk non-Muslim, adalah bagian dari lingkungan kita. Mari kita berbagi kebahagiaan melalui daging kurban,” tutupnya. (gus)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS

 

Sumber: Pos Kupang
Tags
Ketua MUI Belu
Hari Raya Iduladha
Iduladha
Haji Abdullah Belajam
POS-KUPANG.COM
Idul Adha 2026
Baca Juga
Video Pilihan
Istri Perintis Kompas Gramedia Jakob Oetama Meninggal, Maria Bernadeth Larifa Wafat di Usia 91 Tahun
Istri Perintis Kompas Gramedia Jakob Oetama Meninggal, Maria Bernadeth Larifa Wafat di Usia 91 Tahun
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan