Iduladha 1447 H, Ketua MUI Belu Ajak Umat Perkuat Ketakwaan dan Toleransi

Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Belu, Haji Abdullah Belajam, mengajak umat Muslim untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam momentum Iduladha 1447 Hijriah, sekaligus menjaga semangat toleransi antarumat beragama di wilayah perbatasan.

Haji Abdullah menegaskan perayaan Iduladha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga sebagai refleksi ketaatan kepada Allah SWT.

Ia menjelaskan, terdapat tiga nilai utama yang harus dipahami dalam Iduladha.

Pertama, ketakwaan Nabi Ibrahim Alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah untuk berkurban.

Kedua, keikhlasan Nabi Ismail Alaihissalam dalam menerima dan menjalankan perintah tersebut. Ketiga, keteguhan Siti Hajar sebagai seorang ibu yang merestui suami dan anaknya demi menjalankan perintah Allah.

“Nilai-nilai ini harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dalam bingkai ajaran agama,” ujarnya, saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Rabu (27/5/2026).

Selain itu, Haji Abdullah menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Belu. Melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), ia menyebut toleransi terus dirawat dan dijaga sebagai kekuatan bersama.

Ia berharap Kabupaten Belu dapat terus menjadi contoh daerah yang harmonis dalam keberagaman.

“Kita ingin toleransi di Belu tetap terjaga dan menjadi inspirasi bagi daerah lain,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengimbau panitia kurban dan umat Muslim agar turut berbagi dengan masyarakat non-Muslim yang tinggal di sekitar masjid dan musala.

Menurutnya, semangat Iduladha harus diwujudkan dalam kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan.

“Warga di sekitar masjid, termasuk non-Muslim, adalah bagian dari lingkungan kita. Mari kita berbagi kebahagiaan melalui daging kurban,” tutupnya. (gus)

