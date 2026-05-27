Bupati TTU Serahkan Hewan Kurban Bantuan Presiden ke Masjid Agung Nurul Falah 

Bupati TTU didampingi Wakil Bupati TTU menyerahkan hewan kurban bantuan presiden kepada Ketua Panitia Masjid Agung Nurul Falah Kefamenanu didampingi Ketua Majelis Takmir Masjid Agung Nurul Falah Kefamenanu, Haji Fahmi Abdullahi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Yosep Falentinus Delasalle Kebo dan Wakil Bupati TTU, Kamillus Elu memimpin seremoni penyerahan bantuan hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto kepada Panitia Penerimaan Hewan Kurban, Masjid Agung Masjid Agung Nurul Falah, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT.

Penyerahan hewan qurban bantuan presiden ini dilaksanakan setelah Salat Id, Rabu, 27 Mei 2026.

Hewan qurban bantuan Presiden Prabowo ini diterima secara langsung oleh Ketua Panitia Hewan Kurban Masjid Agung Nurul Falah Kefamenanu, Nurdiansah Haji Rusman.

Pada kesempatan itu, ketua panitia didampingi Ketua Majelis Takmir Masjid Agung Nurul Falah Kefamenanu, Haji Fahmi Abdullahi.

Falentinus mengatakan, Pemerintah Kabupaten TTU akan terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam menjaga kebersamaan dan toleransi antarumat beragama di wilayah ini.

Pada hari ini, semua masyarakat Kabupaten TTU turut berbahagia bersama Umat Islam pada perayaan Hari Raya Idul Adha.

Ia berharap, melalui penyerahan hewan kurban ini semua Umat Islam di Kabupaten TTU khususnya di Masjid Agung Nurul Falah Kefamenanu memperoleh keberkahan.

Falenntinus menuturkan, hewan kurban bantuan presiden tersebut berbobot 805 kilogram. Hewan kurban ini diserahkan kepada Umat Muslim di Kabupaten TTU melalui Masjid Agung Nurul Falah Kefamenanu. Hewan qurban ini jenis Sapi Brahman.

Ia juga menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh Umat Islam di seluruh Indonesia dan Kabupaten TTU pada khususnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penerimaan Hewan Kurban, Nurdiansah Haji Rusman menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI dan Bupati serta Wakil Bupati TTU yang telah menyalurkan hewan qurban untuk masjid Agung Nurul Falah Kefamenanu.

Ia menuturkan, pada tahun 2026, Masjid Agung Nurul Falah menerima sebanyak 28 ekor sapi dan 52 ekor kambing. Dengan demikian, total sebanyak 80 hewan kurban yang diterima.

Panitia membagikan sebanyak 3.000 kantong daging kurban akan dibagikan kepada anak-anak yatim, Kaum Dhuafa, Umat Muslim, non muslim serta warga sekitar yang membutuhkan.

Usai penyerahan secara simbolis itu, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di belakang Masjid Agung Nurul Falah Kefamenanu yang dilakukan oleh para pemuda masjid dibantu warga setempat. (bbr)

