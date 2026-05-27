Stiper Flores Bajawa Motori Edukasi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia

kehadiran Galeri Investasi BEI di lingkungan kampus bertujuan untuk memberikan edukasi pasar modal kepada mahasiswa maupun masyarakat umum.

Editor: Eflin Rote
Ketua Stiper Flores Bajawa bersama dosen dan mahasiswa saat menghadiri peresmian kepengurusan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Kampus C STIPER Flores Bajawa, Senin (26/5/2026). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Charles Abar

POS-KUPANG.COM, BAJAWA — Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa terus menunjukkan komitmennya sebagai lembaga pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Terbaru, kampus tersebut resmi membentuk Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Bursa Efek Indonesia sebagai langkah mendorong edukasi investasi di kalangan mahasiswa dan masyarakat.

Peresmian KSPM ini menjadi babak baru bagi perkembangan Stiper Flores Bajawa sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya fokus mencetak sumber daya manusia di bidang pertanian dan peternakan, tetapi juga berperan sebagai wadah edukasi literasi keuangan dan investasi.

Sejak menjalin kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia pada 5 Februari 2026, perkembangan program pasar modal di kampus tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hingga kini tercatat sebanyak 78 rekening saham telah dibuka oleh dosen, pegawai, hingga mahasiswa.

Ketua Stiper Flores Bajawa, Nicolaus Noywuli mengatakan, kehadiran Galeri Investasi BEI di lingkungan kampus bertujuan untuk memberikan edukasi pasar modal kepada mahasiswa maupun masyarakat umum.

“Kehadiran Galeri Investasi BEI ini, dengan Stiper sebagai pengelola, memiliki tugas melakukan edukasi dan sosialisasi pasar modal, mengelola operasional galeri, serta melakukan pendampingan pembukaan rekening saham dan transaksi efek,” ujar Nicolaus, Selasa (27/5/2026).

Menurut dia, keberadaan galeri investasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat.

“Keberadaan Galeri Investasi Stiper bertujuan mendukung literasi keuangan dan inklusi keuangan bagi masyarakat umum. Namun untuk tahap awal dimulai dari lingkungan Stiper terlebih dahulu,” tambahnya.

Pembentukan kepengurusan KSPM ini turut dihadiri Wakil Ketua I Stiper Flores Bajawa Jefri Djawapatty, Wakil Ketua II Gerardus Reo, para dosen, serta mahasiswa. Kehadiran mereka menandai komitmen bersama kampus dalam membangun budaya investasi dan memperluas pemahaman pasar modal di wilayah Kabupaten Ngada. (cha)

