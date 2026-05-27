Kasus Dugaan Penganiayaan Brutal Tiga Warga di Desa Fafinesu B, Polisi Periksa 4 Saksi

Dan ini penghasutnya adalah Kepala Desa. Kepala desa ini secara hukum ada pasal yang mengatur di sana, ada pelaku utama dan pelaku ikutan.

Penulis: Dionisius Rebon | Editor: Sipri Seko
Kasus Dugaan Penganiayaan Brutal Tiga Warga di Desa Fafinesu B, Polisi Periksa 4 Saksi
POS-KUPANG.COM/Dionisius Rebon
OLAH TKP - Aparat kepolisian Polres TTU saat melakukan olah TKP kasus dugaan penganiayaan tiga orang pria di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten TTU Senin, 25 Mei 2026 

Ringkasan Berita:- Saat ini proses penanganan kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan
- Polres TTU juga telah menjadwalkan pemeriksaan 2 saksi tambahan
- Dua korban kasus dugaan penganiayaan ini yakni Yohanes Kefi dan Petrus Saet

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon 

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Unit Pidana Umum (Pidum) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Timor Tengah Utara (TTU) sudah melakukan pemeriksaan 4 saksi dalam kasus dugaan penganiayaan brutal terhadap 3 orang warga di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten TTU, NTT. Saat ini proses penanganan kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan.

Demikian disampaikan Kapolres TTU, AKBP Eliana Papote melalui Kasubsi PIDM Humas Polres TTU, Aipda Akmal Selasa, 26 Mei 2026.

Ia menuturkan, dari 4 orang saksi tersebut, saksi pelapor, 3 saksi korban. Selain itu, pihak kepolisian Polres TTU juga telah menjadwalkan pemeriksaan 2 orang saksi tambahan.

Aipda Akmal meminta keluarga korban untuk menahan diri dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian. Penanganan kasus ini dipastikan berjalan transparan, profesional dan objektif.

Sementara itu, Plh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu, dr. Adrianus Berkanis Abi mengatakan, dua korban penganiayaan di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dirujuk ke Kupang. Dua korban ini yakni Yohanes Kefi dan Petrus Saet.

Dua orang korban ini dirujuk ke Kupang karena luka yang dialami korban cukup serius. Sementara korban, Reginaldus Taku Tonbesi dirawat di RSUD Kefamenanu.

 

Kronologis Penganiayaan
Ia menjelaskan, dua korban penganiayaan tersebut dirujuk ke Kupang untuk melakukan CT scan atau computerized tomography scan. 

"Belum, saat ini sedang proses untuk dirujuk," ucapnya. 

Sebelumnya, keluarga korban penganiayaan di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT bernama Simon Saku, S. Sos menyebut, Kepala Desa Fafinesu B diduga memimpin warga dan mengadang para korban ketika melintas di wilayah itu. Selain itu, yang bersangkutan juga diduga menghasut warga untuk memukul tiang listrik.

"Sehingga seluruh masyarakat, besar, kecil, tua, muda keluar semua dan pukul korban tiga orang ini. Ada yang pukul, ada tendang, ada yang tumbuk, ada yang pake kayu ada yang pake besi," ujarnya, Senin, 25 Mei 2026.

Usai dianiaya, ketiga orang korban itu kemudian diikat secara bersamaan. Para korban kemudian diseret menggunakan tali oleh massa.

 

Diduga Kepala Desa Sebagai Penghasut

