Pemkab TTS Komitmen Tingkatkan Program Imunisasi, Bupati Apresiasi Pemangku Kepentingan

Ringkasan Berita:- Tantangan pelaksanaan program imunisasi di Kabupaten TTS seperti SDM, geografi, akses pelayanan kesehatan dan lainnya - Cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025 adalah sebesar 86,76 persen - Ini merupakan angka tertinggi dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Maria Vianey Gunu Gokok

POS-KUPANG.COM, SOE - Dalam upaya menguatkan komitmen pelaksanaan pelayanan imunisasi di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan menggelar workshop advokasi pembiayaan imunisasi lintas sektor Tahun 2026.

Workshop advokasi ini bertajuk 'Penguatan Program Imunisasi Terintegrasi Dan Komitmen Berkelanjutan Pembiayaan Di Kabupaten TTS Tahun 2026', yang diselenggarakan di Kota SoE, pada Selasa (26/5/2026).

Hadir dalam kegiatan ini Bupati TTS, Eduard Markus Lioe, Perwakilan Unicef Wilayah NTT yang terhubung secara daring bersama jajaran, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTS bersama jajaran, Pimpinan OPD, Perwakilan Baperida Provinsi NTT, Perwakilan Organisasi Profesi, Perwakilan TP PKK, serta tokoh agama.

Eduard Markus Lioe hadir dan membuka workshop ini. Ia mengapresiasi dan berterima kasih pada semua pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, baik itu Dinas Kesehatan juga Unicef Perwakilan NTT.

"Tentunya melalui pertemuan ini kita dapat memperkuat komitmen bersama, menyatukan sumber daya dan menata sistem sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam program imunisasi di daerah kita," ungkapnya.

Bupati TTS menegaskan bahwa keberhasilan program imunisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan.

"Kita menyadari bahwa dalam pelaksanaan program imunisasi masih terdapat berbagai tantangan, antara lain kondisi geografis wilayah, keterbatasan sumber daya kesehatan, akses pelayanan kesehatan ke daerah terpencil dan sulit, rendahnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan dukungan anggaran. Hal ini membutuhkan perhatian serius dan kerja sama semua pihak," ujarnya.

Adapun gambaran cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025 adalah sebesar 86,76 % , yang merupakan angka tertinggi dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT.

"Hal ini patut kita apresiasi mensyukuri bahwa dalam keterbatasan kita dapat mencapai hasil yang maksimal. Saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah desa, kader posyandu, para mitra pembangunan, semua tenaga kesehatan serta semua pihak yang telah bekerja keras untuk meningkatkan cakupan pelayanan imunisasi di Kabupaten TTS," ungkapnya.

Ia mendorong agar prestasi ini menjadi pemacu untuk terus berkomitmen menjaga dan meningkatkan cakupan imunisasi di kabupaten TTS. Hal ini agar kerja sama, kemitraan dan komunikasi yang sudah terjalin dapat dijaga dan ditingkatkan untuk capaian hasil yang maksimal.

"Jika program imunisasi berhasil, puji Tuhan, kita dapat melindungi anak-anak dari ancaman penyakit-penyakit berbahaya seperti campak, rubella, difteri, pertusis, tetanus serta penyakit lain yang dapat dicegah dengan imunisasi," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sepenuhnya mendukung program imunisasi. Banyak hal telah dilakukan untuk pembangunan kesehatan antara lain melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar, dukungan tenaga kesehatan, serta pengalokasian anggaran kesehatan.

Namun demikian, keberlanjutan program imunisasi memerlukan dukungan banyak pihak antara lain pemerintah pusat, pemerintah provinsi, DPR, DPRD, lembaga mitra, perangkat daerah, serta sektor swasta dan masyarakat. oleh sebab itu, workshop ini menjadi momentum penting untuk merumuskan strategi pembiayaan yang efektif, berkelanjutan, tepat sasaran.

"Saya berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, serta menyusun rekomendasi yang konkret dan aplikatif dalam mendukung pembiayaan imunisasi di kabupaten timor tengah selatan," jelas Bupati TTS