Polres Kupang Tegaskan Surat Imbauan Penculikan Anak adalah Hoaks

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Alexandro Novaliano Demon Paku

POS-KUPANG. COM, OELAMASI - Masyarakat Kabupaten Kupang dan Kota Kupang diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya, menyusul beredarnya surat imbauan palsu yang mencatut nama Kapolres Kupang, AKBP Rudy Junus Jacob Ledo, terkait isu penculikan anak.

Surat yang beredar luas melalui media sosial dan aplikasi percakapan itu berisi imbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dugaan maraknya kasus penculikan anak di wilayah Oebelo, Kabupaten Kupang.

Dalam surat tersebut juga dicantumkan nama dan jabatan Kapolres Kupang seolah-olah merupakan imbauan resmi dari pihak kepolisian.

Namun, Kapolres Kupang melalui Kasi Humas Polres Kupang, Ipda Lalu Randy Hidayat, menegaskan bahwa surat tersebut merupakan informasi bohong atau hoaks dan tidak pernah dikeluarkan oleh Polres Kupang.

“Tidak ada imbauan demikian dari kami dan kejadian tersebut tidak pernah ada di wilayah Kabupaten Kupang maupun Kota Kupang,” tegas Kapolres Kupang melalui Kasi Humas, Selasa (26/5/2026).

Ia menjelaskan, hingga saat ini pihak kepolisian tidak menerima laporan maupun menemukan kasus penculikan anak sebagaimana yang disebutkan dalam surat palsu tersebut.

Surat bertanggal “Kupang, 20 Mei 2026” itu sempat membuat resah masyarakat karena menyebut adanya laporan kasus penculikan anak yang disebut sedang marak terjadi.

Dalam isi surat juga terdapat ajakan kepada warga agar melaporkan gerak-gerik orang asing yang dianggap mencurigakan kepada aparat kepolisian.

Polres Kupang pun meminta masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi di media sosial.

Warga diimbau melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap sumber informasi sebelum membagikannya kembali agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga diminta segera menghubungi pihak kepolisian apabila menemukan informasi yang diragukan kebenarannya maupun dugaan penyebaran berita bohong yang dapat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polres Kupang memastikan situasi kamtibmas di wilayah hukumnya hingga saat ini tetap aman dan kondusif.(nov)

