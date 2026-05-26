Sapi Qurban Bantuan Presiden Prabowo Tiba di Masjid Agung Nurul Falah Kefamenanu

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Sapi Qurban Bantuan Presiden Prabowo tiba di Masjid Agung Nurul Falah Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa 26 Mei 2026.

Panitia Hewan Qurban Masjid Agung Nurul Falah Kefamenanu, Nurdiansyah Haji Rusman mengatakan, Sapi Qurban Bantuan Presiden Prabowo ini rencananya bakal diserahkan terimakan oleh Bupati TTU kepada Panitia Hewan Qurban pada Rabu, 27 Mei 2026 besok setelah perayaan Salat Id.

"Pak Bupati rencananya melakukan serah terima pada jam 9," ucapnya.

Hewan qurban jenis sapi bantuan presiden ini, kata Nurdiansyah, merupakan jenis Brahman. Berat bersih sapi tersebut yakni 803 kilogram.

Ia mengatakan, hingga Selasa, 26 Mei 2026 malam, hewan qurban yang diterima panitia sebanyak 28 ekor sapi dan 49 ekor kambing. Panitia masih menanti pengantaran hewan qurban sampai besok sebelum pelaksanaan Salat Id.

"Ini sudah termasuk 1 ekor sumbangan dari bapak Presiden dan 1 ekor dari Pemda TTU," ujarnya.

Ia menjelaskan, Salat Id di Masjid Agung Nurul Fallah Kefamenanu dilaksanakan pada pukul 07.00 WITA. Panitia masih menanti pengantaran hewan qurban sebelum Salat Id.

Pada tahun 2026 ini, kata Nurdiansyah, jumlah hewan qurban Perayaan Hari Raya Idul Adha mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2025 lalu.

Pada tahun 2025 lalu, jumlah hewan qurban di Masjid Agung Nurul Fallah Kefamenanu yakni sapi sebanyak 24 ekor dan kambing 53 ekor.

Ia menjelaskan, Pemda TTU menyalurkan sebanyak 1 ekor sapi kepada Panitia Hewan Qurban Masjid Agung Nurul Fallah Kefamenanu. Panitia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian dari Bupati dan Wakil Bupati TTU.

Dikatakan Nurdiansyah, daging qurban akan dibagikan kepada Kaum Dhuafa dan anak-anak yatim, jemaah masjid dan masyarakat sekitar. (bbr)

