JANTUNG FINANSIAL - Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk. Bupati Rote Ndao Minta Bank NTT Jadi Jantung Finansial Pembangunan Daerah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti

POS-KUPANG.COM, BA'A - Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk meminta PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT menjadi jantung finansial pembangunan daerah dengan memperkuat dukungan terhadap UMKM, petani, nelayan hingga program strategis pemerintah daerah.

Paulus menegaskan, sebagai bank milik Pemerintah Provinsi NTT dan 22 kabupaten/kota, Bank NTT tidak cukup hanya berfungsi sebagai bank umum, tetapi harus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

"Harapan kami selaku pemegang saham, Bank NTT dengan manajemen yang baru harus semakin baik dan memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi NTT," tutur Paulus pasca RUPS Bank NTT, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, pembangunan di seluruh wilayah NTT membutuhkan dukungan lembaga keuangan daerah yang kuat agar belanja pemerintah dan aktivitas ekonomi dapat terus bergerak, mulai dari sektor mikro hingga makro.

Ia menyebut, Bank NTT harus lebih agresif menyalurkan kredit produktif bagi UMKM, petani, nelayan, petambak rumput laut, hingga pelaku usaha tenun ikat dan kuliner yang selama ini kerap sulit mengakses pembiayaan dari bank swasta.

Selain itu, Bank NTT juga diminta memaksimalkan perannya sebagai pengelola APBD dan penampung pendapatan asli daerah (PAD).

Dikatakan Paulus, seluruh transaksi pemerintah daerah, mulai dari gaji ASN, dana desa, bantuan sosial hingga belanja modal, dikelola melalui Bank NTT.

"Ini membuat uang daerah tetap berputar di NTT, bukan langsung keluar ke bank pusat di Jakarta," cetusnya.

Paulus juga menyoroti pentingnya dukungan Bank NTT terhadap program digitalisasi layanan pemerintah daerah, seperti pembayaran pajak online, e-retribusi pasar, hingga layanan transaksi digital lainnya.

Di sisi lain, Paulus berharap, Bank NTT memperluas inklusi keuangan dengan membuka akses layanan hingga ke desa-desa melalui cabang dan agen Laku Pandai agar masyarakat tidak bergantung pada rentenir maupun pinjaman online ilegal.

"Tujuannya supaya warga desa tidak perlu ke Kupang hanya untuk buka rekening, menabung, atau kirim uang," ujarnya.

Ia menambahkan, Bank NTT juga harus hadir sebagai penyangga ekonomi masyarakat saat terjadi krisis, seperti gagal panen, bencana, atau kelangkaan BBM, melalui relaksasi kredit dan penundaan angsuran.

Paulus juga mengemukakan, pembenahan layanan digital dan pengendalian kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) menjadi pekerjaan rumah utama direksi dan komisaris Bank NTT agar lebih agresif membiayai sektor produktif.

"Yang paling penting adalah berkontribusi maksimal terhadap peningkatan PAD melalui deviden bagi Pemprov dan 22 kabupaten/kota," pungkasnya. (rio)

