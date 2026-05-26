Kapolres Timor Tengah Utara AKBP Eliana Papote Pimpin Sertijab Sejumlah Perwira

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Kapolres Timor Tengah Utara (TTU), AKBP Eliana Papote memimpin langsung upacara serah terima jabatan ( sertijab ) Kasat Reskrim, Kasatresnarkoba, Kapolsek Biboki Selatan dan Kapolsek Noemuti di lingkungan Polres TTU, Selasa, 26 Mei 2026.

Kegiatan itu dihadiri para pejabat utama Polres TTU, personel Polri, ASN Polri serta Bhayangkari.

Kapolres TTU, AKBP Eliana Papote mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dilakukan dalam organisasi Polri. Mutasi jabatan dilaksanakan sebagai bagian dari dinamika operasional dan penyegaran manajerial organisasi demi mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara optimal.

Mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier anggota Polri agar roda organisasi berjalan efektif dan profesional. Keberlanjutan program kerja harus tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat.

Melalui mutasi jabatan, kualitas kinerja satuan diharapkan meningkat di bidang pembinaan maupun operasional. Dengan demikian, semangat pengabdian melayani masyarakat diharapkan bisa tumbuh.

Ia memberi apresiasi dan penghargaan kepada pejabat lama yang telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas selama menjalankan tugas di Polres TTU, yakni Kasat Reskrim IPTU Rizaldy Haris, S.Tr.K., Kasatresnarkoba IPTU Putu Ediarta, Kapolsek Biboki Selatan AKP I Made Seri dan Kapolsek Noemuti IPTU Sumaryono Heru Pandoko.

Ia juga menyampaikan selamat kepada Kasat Reskrim IPTU Joesteve Christian Fortuna, S.Tr.K., Kasatresnarkoba IPTU Imanuel Revort Maure, S.H., Kapolsek Biboki Selatan IPDA Akhmad Hamdani, S.Sos., dan Kapolsek Noemuti IPTU Mateus Neno atas kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri untuk mengemban tugas baru di jajaran Polres TTU.

Ia menegaskan bahwa, kewenangan dalam organisasi dapat didelegasikan, namun tanggung jawab tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Setiap pejabat yang diberikan amanah jabatan harus mampu mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangannya.

Semua personel Polres TTU diminta melaksanakan tugas secara profesional, proporsional dan objektif sesuai kode etik profesi Polri. Pasalnya, masyarakat sangat mengharapkan kehadiran Polri yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari.

"Karena itu, seluruh anggota harus bekerja sesuai aturan yang berlaku dengan penuh ketulusan dan keikhlasan," ucapnya.

Ia juga meminta pejabat baru agas segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas masing-masing. Mereka juga diharapkan mampu menciptakan terobosan kreatif dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. (bbr)

