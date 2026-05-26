Tebar Berkah Iduladha 1447 H, Pemkab Rote Ndao Serahkan 11 Sapi Kurban untuk 11 Masjid

HEWAN KURBAN - Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dethan menyerahkan sapi kurban yang diterima oleh Imam Masjid, Selasa (26/5/2026).

Tebar Berkah Idul Adha 1447 H, Pemkab Rote Ndao Serahkan 11 Sapi Kurban untuk 11 Masjid



Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti

POS-KUPANG.COM, BA'A - Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah yang jatuh pada 27 Mei 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao menyerahkan 11 ekor sapi kurban kepada 11 masjid yang tersebar di wilayah Rote Ndao.

Penyerahan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap umat Muslim di daerah paling selatan Indonesia tersebut.

Penyerahan hewan kurban tersebut dilaksanakan H-1 Iduladha dan hadir langsung Wakil Bupati, Apremoi Dudelusy Dethan dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam kesempatan itu, Apremoi mengucap rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan penyerahan bantuan hewan kurban yang juga berasal dari bantuan Presiden Republik Indonesia.

"Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Rote Ndao, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan kepedulian kepada masyarakat Rote Ndao melalui bantuan hewan kurban ini," ucap Apremoi.

Menurutnya, bantuan hewan kurban ini bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga simbol hadirnya negara hingga ke daerah terluar.

Ia menambahkan, bantuan sapi kurban dari Presiden RI telah diterima Kabupaten Rote Ndao selama dua tahun berturut-turut, yakni 2025 dan 2026.

Selain itu, tahun ini Rote Ndao juga menerima bantuan hewan kurban dari Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Dikatakannya, bantuan tersebut menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah pusat dan provinsi kepada masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan.

Selain bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, Apremoi menuturkan, Pemkab Rote Ndao juga menyerahkan 11 ekor sapi kurban untuk 11 masjid di daerah Rote Ndao.

Bantuan tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembinaan mental dan spiritual umat beragama.

"Momentum Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini harus terus kita hidupkan, tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari," pesan Apremoi.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat toleransi antarumat beragama, menjaga kerukunan serta mendukung program pembangunan daerah.

"Kabupaten Rote Ndao dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi persaudaraan dan kerukunan. Ini harus terus kita rawat bersama demi kemajuan daerah," tegasnya.

Apremoi berharap penyaluran hewan kurban tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Muslim serta mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat Rote Ndao. (rio)

