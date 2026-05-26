Bertahan di Tengah Ancaman Longsor, Warga di Desa Kereana Bangun Rumah Darurat

Keluarga yang terdampak longsor, Mikhael Manek dan istrinya Yuliana Bui bersama anak dan cucunya berada di depan rumah darurat mereka, Selasa (26/5/2026).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Bencana longsor yang melanda Desa Kereana, Kecamatan Botin Leobele, Kabupaten Malaka, sejak 27 April 2026 lalu tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga memaksa sejumlah keluarga meninggalkan tempat tinggal mereka demi keselamatan.

Di tengah keterbatasan dan ketidakpastian, para korban kini berusaha bangkit dengan membangun hunian darurat di lokasi yang dianggap lebih aman.

Salah satu keluarga terdampak adalah keluarga Mikhael Manek dan istrinya Yuliana Bui. Saat didatangi POS-KUPANG.COM di hunian barunya, Yuliana menceritakan bahwa keluarganya telah meninggalkan rumah lama sejak longsor pertama terjadi pada akhir April lalu.

"Sejak longsor tanggal 27 April kami sudah pindah ke sini. Kami dibantu masyarakat untuk membangun rumah darurat agar bisa tinggal sementara," ujar Yuliana.

Hunian sederhana yang kini mereka tempati dibangun secara swadaya dengan memanfaatkan material yang masih bisa diselamatkan dari rumah lama yang terdampak longsor. Dinding rumah terbuat dari seng bekas, rangkanya menggunakan kayu-kayu hasil bongkaran bangunan lama, sementara lantainya masih berupa tanah liat tanpa lapisan semen.

Meski jauh dari kata layak, rumah darurat tersebut kini menjadi tempat berlindung bagi lima anggota keluarga. Mereka terdiri dari pasangan suami istri, dua orang anak, serta seorang cucu yang masih kecil.

Di tengah kondisi yang serba terbatas, keluarga ini tetap berusaha menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Aktivitas berkebun yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga masih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Yuliana mengaku bersyukur karena berbagai bantuan mulai berdatangan sejak mereka mengungsi. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Malaka telah menyalurkan bantuan berupa paket sembako, matras, terpal, pakaian, serta sabun.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malaka juga telah memberikan bantuan pangan berupa beras kepada para korban terdampak.

"Bantuan sudah kami terima. Ada sembako, matras, pakaian, terpal dan beras. Itu sangat membantu kami yang sedang mengungsi," katanya.

Meski kehilangan rumah dan harus memulai kehidupan dari nol, Yuliana memastikan seluruh anggota keluarganya hingga saat ini dalam kondisi sehat.

Sementara itu, Sekretaris Desa Kereana, Yohanes Manek Suri, melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat lima kepala keluarga yang memilih mengungsi. Ada pula warga yang kini telah membangun rumah darurat di lokasi yang lebih aman guna menghindari risiko longsor susulan.

Menurutnya, langkah tersebut diambil karena kondisi tanah di wilayah terdampak masih belum stabil dan berpotensi menimbulkan ancaman baru bagi warga yang masih bertahan di sekitar lokasi longsor.

Pantauan di Desa Kereana pada Selasa (26/5/2026) menunjukkan bahwa kondisi di lokasi bencana masih memprihatinkan. Tanah di sejumlah titik terlihat terus bergerak, terutama saat hujan turun. Warga pun hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran karena longsor susulan sewaktu-waktu dapat terjadi dan memperparah kerusakan yang sudah ada.