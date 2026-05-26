Koptan Kompas Ruis Timur Manggarai Panen Porang hingga Ratusan Juta Rupiah

Koptan Kompas bersama warga panen porang di Desa Persiapan Ruis Timur, Selasa 26 Mei 2026.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM, RUTENG - Kelompok Tani Pengusaha Porang Selalu Semangat (Kompas), Desa Persiapan Ruis Timur, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai berhasil meraih omset hingga ratusan juta rupiah dari membudidayakan tanaman porang.

Adrianus Harum, Ketua Koptan Kompas Desa Persiapan Ruis Timur, Selasa 26 Mei 2026, mengatakan, sejak tahun 2018 ia mulai membudidayakan porang. Saat itu, harga porang sangat menjanjikan.

Menurutnya, hidup harus mempunyai makna dan nilai bagi kehidupan orang lain, sehingga ia kemudian bersama sejumlah warga setempat melakukan seminar terkait budidaya dan prospek tanaman porang ke depan pada tahun 2019. Pada tahun sama juga mereka membentuk Koptan Kompas yang bertahan sampai sekarang.

Adrianus juga mengatakan, selain itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama petani porang khususnya di Desa Persiapan Ruis Timur, ia juga menghadirkan Romo Bernard Palus Pr, untuk memimpin ibadat ekologis panen porang di Kampung Wae Tenda, pada beberapa waktu lalu, sekaligus Romo Bernard juga memberikan sprit dan motivasi kepada warga setempat agar giat menanam porang.

Dengan menanam Porang, Adrianus bisa membantu banyak orang.

"Melalui usaha Porang saya ini, saya bisa mengajak warga untuk bersama-sama menanam dan memanen Porang di kebun saya dengan upah yang layak,"ujarnya.

Seiring berjalanya waktu, pada tahun 2021-2022 harga porang sempat merosot tajam karena dampak covid-19 dan juga saat itu, pengusaha sedang membangun industri porang. Meski demikian, tidak menyurutkan niat mereka untuk terus membudidayakan porang sambil terus memberikan motivasi serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

Adrianus mengaku pada tahun 2024 dengan harga porang saat itu Rp 7.500/kg, sementara hasil yang diperolehnya sekitar 7 ton dengan omset Rp 52.500.000.

Kemudian pada Tahun 2025 ia memperoleh hasil 14 ton dengan harga saat itu Rp 10.500/kg sehingga ia memperoleh omset Rp 147 juta dan pada tahun 2026 ia memperkirakan memperoleh hasil produksi porang sekitar 24 ton, sehingga total omset di sekitaran Rp 264 juta dengan harga Rp 11.000/Kg dan diperkirakan dengan total keseluruhan omset yang diperolehnya hampir mencapai setengah miliar rupiah.

Dikatakan Adrianus, secara umum untuk hasil porang bagi masyarakat Desa Ruis termasuk di dalamnya Desa Persiapan Ruis Timur mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.

Lanjut Andrianus, berkat motivasi dan kerja keras dari semua anggota Koptan Kompas, kini sudah ada empat anggota yang berhasil membeli kendaraan dimana 2 anggota berhasil membeli sepeda motor dan 2 lainya berhasil membeli mobil pikap termasuk dirinya.

"Ini berkat kerja keras dan semangat dari kami anggota kelompok, terbukti sudah ada 2 anggota yang beli motor dan 2 anggota yang bisa beli mobil pikap termasuk saya sendiri. Budidaya porang ini sangat menjanjikan dengan bibit yang kami tanam biji katak, umbi, dan polibek,"ujarnya.

Meski demikian, ia mengaku, banyak menemukan kendala dalam pembudidayaan porang diantaranya akses jalan yang rusak, kesulitan petani memperoleh bibit dan juga terjadi kasus pencurian.

Karena itu, kata Adrianus, mereka berharap agar pemerintah bisa memperbaiki jalan rusak, memberikan bantuan bibit porang untuk kelompok tani dan juga kepada pihak kepolisian untuk mendukung terkait dengan pengamanan.