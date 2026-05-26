Sekretariat DPRD Malaka Diduga Belum Lunasi Tunggakan Perjalanan Dinas Rp 3,19 Miliar Sejak 2022

Sekretariat DPRD Malaka disoroti atas tunggakan perjalanan dinas sebesar Rp3,19 miliar hingga kini belum di bayar. Kantor DPRD Kabupaten Malaka, Selasa (26/5/2026).

Ringkasan Berita: Seorang perempuan bernama Lily Yuliawati mengaku hingga kini belum menerima pembayaran perjalanan dinas dan bon tiket yang telah ia talangi untuk kegiatan Sekretariat DPRD Malaka sejak tahun 2022

Pada Februari 2022 dirinya membantu membiayai kebutuhan perjalanan dinas sekaligus menyediakan bon tiket untuk kegiatan studi banding yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Malaka. Namun hingga saat ini pembayaran yang dijanjikan belum juga diterimanya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Seorang perempuan bernama Lily Yuliawati mengaku hingga kini belum menerima pembayaran perjalanan dinas dan bon tiket yang telah ia talangi untuk kegiatan Sekretariat DPRD Malaka sejak tahun 2022.

Merasa haknya belum dipenuhi selama lebih dari empat tahun, Lily meminta Pemerintah Kabupaten Malaka, aparat penegak hukum, hingga lembaga pengawas negara untuk turun tangan mengusut persoalan tersebut secara menyeluruh dan transparan.

Saat ditemui di Betun, Senin (25/5/2026), Lily mengungkapkan pada Februari 2022 dirinya membantu membiayai kebutuhan perjalanan dinas sekaligus menyediakan bon tiket untuk kegiatan studi banding yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Malaka. Namun hingga saat ini pembayaran yang dijanjikan belum juga diterimanya.

Menurut Lily, persoalan tersebut semakin menimbulkan tanda tanya setelah dalam proses persidangan terungkap bahwa anggaran tahun 2022 yang berkaitan dengan kegiatan tersebut disebut telah dicairkan. Akan tetapi, dana yang semestinya digunakan untuk membayar kewajiban kepada dirinya justru diduga digunakan untuk menyetorkan kembali temuan keuangan dari tahun sebelumnya.

“Terakhir di persidangan mereka mengaku bahwa tahun 2022 itu sudah ada pencairan. Tetapi uang yang seharusnya dibayarkan ke saya malah dipakai untuk setor kembali ke negara karena alasan ada temuan tahun 2020,” ujar Lily.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola dan transparansi penggunaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Malaka.

Lily menilai perlu ada penjelasan terbuka terkait mekanisme penggunaan anggaran yang telah dicairkan, termasuk alasan dana yang seharusnya digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga justru dialihkan untuk keperluan lain.

Ia juga mempertanyakan proses pergantian pejabat Sekretaris DPRD yang terjadi dari waktu ke waktu. Menurutnya, setiap pergantian pejabat seharusnya disertai dengan proses serah terima tanggung jawab yang jelas, termasuk penyelesaian berbagai kewajiban keuangan yang masih tertunggak.

Selain itu, Lily menyoroti dugaan adanya temuan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat yang disebut berkaitan dengan pengelolaan keuangan tahun 2020. Hingga kini, menurutnya, informasi mengenai temuan tersebut belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

“Temuan apa yang terjadi tahun 2020 sampai uang yang seharusnya dibayarkan ke saya dipakai untuk menutup temuan tersebut?” ucapnya.

Lily mengklaim masih ada pihak lain yang ikut dirugikan akibat persoalan tersebut. Ia menyebut sejumlah pelaku usaha yang selama ini memasok kebutuhan makan dan minum untuk kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Malaka juga diduga mengalami nasib serupa karena pembayaran yang belum diselesaikan.

Persoalan ini bahkan telah bergulir ke jalur hukum. Dalam surat terbuka yang disampaikannya, Lily menyatakan telah memenangkan gugatan perdata dengan Nomor Perkara 42/Pdt.G/2024/PN.Atb. Dalam putusan tersebut, nilai gugatan yang dimenangkan mencapai Rp3.194.489.595.

Meski telah memperoleh putusan pengadilan, Lily mengaku hingga saat ini belum menerima realisasi pembayaran sebagaimana yang diharapkannya. Karena itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Malaka untuk segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Tolong dibantu untuk membayar hutang Sekwan sesuai keputusan pengadilan karena keputusan pengadilan lebih kuat dan wajib dibayarkan,” ujarnya.