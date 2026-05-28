Mahasiswa Kabupaten Kupang Tagih Janji Pemprov NTT, Desak Solusi Darurat Infrastruktur Amfoang

TEMUI MAHASISWA - Sejumlah mahasiswa Kabupaten Kupang ketika menemui Wapres Gibran Rakabuming Raka di bundaran Adipura Kota Kupang. Kamis, (21/5/2026).

Ringkasan Berita: Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang meminta Pemprov NTT segera realisasikan janji penanganan darurat infrastruktur di Kabupaten Kupang

Ketua Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait menyatakan, pihaknya akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang kembali mengingatkan Pemerintah Provinsi NTT untuk segera merealisasikan janji penanganan darurat infrastruktur di wilayah Amfoang yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Ketua Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait menyatakan, pihaknya akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTT.

Khususnya, terkait solusi jangka pendek untuk mengatasi persoalan akses transportasi yang selama ini menghambat aktivitas masyarakat di Amfoang.

Menurut Asten, komitmen tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT saat audiensi dengan pemerintah daerah usai aksi unjuk rasa yang digelar di Kantor Gubernur NTT.

"Waktu itu dalam hasil diskusi bersama pemerintah provinsi yang diwakili Asisten I, Kepala Dinas PU, dan Kepala BKPSDM, Kepala Dinas PU berjanji akan segera mengambil langkah untuk menjawab persoalan infrastruktur jalan yang menghambat aktivitas masyarakat Amfoang," kata Asten, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pemerintah bahkan menyampaikan rencana untuk mengirim tim ke Amfoang guna melakukan pengecekan titik-titik prioritas yang membutuhkan penanganan segera, termasuk koordinasi penurunan alat berat di lokasi yang sulit dilalui kendaraan.

Namun, hingga saat ini pihaknya belum melihat adanya pergerakan nyata di lapangan. Padahal, pemerintah telah menyatakan segera menerjunkan tim untuk turun ke lokasi, terutama titik kritis.

"Tetapi sampai sekarang, sesuai pengamatan kami, belum ada pergerakan yang terlihat," ujarnya.

Karena itu, mereka mendesak Gubernur NTT untuk segera mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Kupang guna menghadirkan alat berat di sejumlah titik kritis yang menjadi kendala utama mobilitas masyarakat.

Asten secara khusus menyoroti kondisi infrastruktur di kawasan jembatan Kapsali dan Termanu yang dinilai membutuhkan penanganan darurat agar akses masyarakat tidak semakin terisolasi.

"Kami meminta Gubernur NTT segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kupang untuk menghadirkan alat berat di titik-titik vital yang sulit dilintasi kendaraan. Setidaknya harus ada solusi jangka pendek untuk lokasi seperti Kapsali dan Termanu agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal," ujarnya.

Mahasiswa Kabupaten Kupang, kata dia, memastikan akan terus mengawal seluruh hasil audiensi dan tuntutan yang telah disampaikan hingga benar-benar direalisasikan oleh pemerintah.

"Kami pastikan semua poin tuntutan yang diajukan akan terus kami kawal sampai semuanya terjawab. Kami tidak ingin masyarakat Amfoang terus menangis karena persoalan infrastruktur yang tak kunjung mendapat solusi," kata Asten. (fan)

