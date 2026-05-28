Ditpolairud Polda NTT Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi oleh Kapal Phinisi di Labuan Bajo

Personel Marnit Labuan Bajo bersama Subdit Gakkum Ditpolairud Polda NTT memasang police line pada KM Pasole GT 39 yang kini sandar di Pelabuhan Marina Labuan Bajo.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Nusa Tenggara Timur terus mendalami dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang melibatkan kapal phinisi KM Pasole GT 39 di wilayah perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Kapal tersebut diamankan personel Markas Unit (Marnit) Labuan Bajo saat patroli rutin pada Kamis 21 Mei 2026 sekitar pukul 14.23 Wita.

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan sejumlah jerigen berisi BBM yang diduga berasal dari solar subsidi.

Direktur Polairud Polda NTT, Kombes Pol. Irwan Deffi Nasution, mengatakan penanganan kasus ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menindak praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat dan negara.

"Penanganan kasus ini merupakan bentuk komitmen Ditpolairud Polda NTT dalam menindak dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Saat ini proses penyidikan masih terus berjalan," ujarnya kepada POS-KUPANG.COM, Kamis 28 Mei 2026.

Dalam operasi tersebut, kata Kombes Irwan petugas turut mengamankan nahkoda kapal berinisial S (31), warga Kecamatan Macang Pacar, Manggarai Barat.

Selain itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit kapal phinisi KM Pasole GT 39, dokumen kapal, serta sembilan jerigen BBM berkapasitas sekitar 30 liter per jeriken.

Dari total barang bukti yang diamankan, tiga jerigen diketahui berisi sekitar 100 liter solar subsidi. Sementara enam jerigen lainnya berisi BBM jenis Pertamina Dex dengan total sekitar 200 liter.

Kombes Irwan mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman untuk memastikan asal-usul seluruh BBM tersebut, termasuk kemungkinan adanya campuran antara BBM subsidi dan BBM industri.

"Tim masih melakukan penelusuran lebih lanjut terkait sumber BBM yang digunakan kapal tersebut. Kami akan mendalami apakah seluruhnya berasal dari subsidi atau terdapat BBM industri," jelas Irwan.

Berdasarkan hasil interogasi awal, nahkoda kapal mengaku memperoleh solar dari pengecer di kawasan Kampung Air, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan harga sekitar Rp250 ribu per jerigen.

Kasus ini kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah dilakukan gelar perkara bersama Subdit Gakkum Ditpolairud Polda NTT. Polisi juga telah menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/11/V/2026/DITPOLAIRUD/POLDA NTT tertanggal 22 Mei 2026.

Sebagai bagian dari proses hukum, pada Sabtu 23 Mei 2026, personel Marnit Labuan Bajo bersama Subdit Gakkum Ditpolairud Polda NTT memasang police line pada KM Pasole GT 39 yang kini sandar di Pelabuhan Marina Labuan Bajo.

Selain kapal phinisi, police line juga dipasang pada tiga jerigen berisi solar subsidi dan satu unit sekoci milik kapal tersebut. Seluruh barang bukti kini berada dalam pengawasan ketat personel piket Ditpolairud Polda NTT.