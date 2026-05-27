Akademisi Undana Nilai Gubernur Melki Kirim Sinyal Kuat Pembenahan Perusahaan Daerah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana), Yohanes Jimmy Nami, menilai langkah Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melkiades Laka Lena, dalam memproyeksikan masa depan perusahaan daerah (PD) sebagai pesan kuat untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap badan usaha milik daerah di NTT.

Menurut Jimmy, selama ini perusahaan daerah di NTT kerap dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap kebutuhan masyarakat dan cenderung mengalami kerugian.

Karena itu, ia menilai arah kebijakan yang disampaikan Gubernur Melki menjadi momentum penting untuk mendorong transformasi perusahaan daerah agar lebih profesional dan produktif.

"Gubernur Melki sedang memberikan pesan yang kuat bagi seluruh jajaran perusahaan daerah, baik direksi maupun komisaris, untuk menetapkan langkah strategis dengan basis persoalan riil masyarakat serta orientasi profit sebagai badan usaha daerah yang harus berkontribusi bagi PAD NTT," ujar Jimmy, Rabu 27 Mei 2026.

Baca juga: Terkait Ketua DPD PDI Perjuangan NTT, Jimmy Nami: Tergantung Proyeksi DPP

Ia mengatakan, keberadaan pimpinan dan komisaris dengan latar belakang akademisi serta profesional dinilai dapat membawa warna baru dalam tata kelola perusahaan daerah.

Menurutnya, strategi bisnis yang berbasis data dan memiliki ukuran kinerja yang jelas akan membuat perusahaan daerah lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat NTT.

Jimmy juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT tahun 2026 yang mencapai Rp2,8 triliun.

Dalam konteks itu, penyertaan modal pemerintah daerah terhadap PT Kawasan Industri (KI) Bolok maupun Flobamor masing-masing sebesar Rp 12 triliun diharapkan mampu menjadi pengungkit peningkatan PAD di masa mendatang.

"Dengan strategi bisnis yang kuat dan pengelolaan profesional, perusahaan daerah diharapkan mampu memberikan daya lenting bagi peningkatan PAD NTT," katanya.

Ia menambahkan, masyarakat tentu akan mendukung penguatan peran perusahaan daerah apabila benar-benar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara produktif.

Menurut Jimmy, perusahaan daerah perlu didorong untuk mendatangkan investor potensial, memperkuat hilirisasi produk lokal, memperbaiki neraca dagang daerah, hingga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat NTT.

"Perusahaan daerah harus hadir sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya. (rey)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS