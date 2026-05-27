Gubernur NTT Apresiasi 200 Sapi untuk Kurban di Yayasan Shuffah Dibeli Langsung dari Peternak Lokal

IDUL ADHA - Gubernur NTT Melki Laka Lena ketika hadir langsung dalam perayaan Idul Adha di Yayasan Shuffah Alak Flobamora, Kota Kupang, Rabu, (27/5/2026).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Gubernur NTT Melki Laka Lena mengapresiasi mengapresiasi Yayasan Shuffah Alak Flobamora bersama Human Initiative Jakarta dan perwakilan Türkiye Diyanet Vakfi (TDV), lembaga kemanusiaan asal Turki.

Mereka telah membeli 200 ekor sapi dari peternak lokal di NTT untuk kebutuhan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriyah.

Melki turun langsung ke area pemotongan hewan kurban di Musolah Shuffah, Alak Kota Kupang, Rabu (27/5/2026).

Mantan anggota DPR RI itu menyampaikan ucapan Hari Raya Idul adha kepada umat muslim di NTT sekaligus mengapresiasi semangat berbagi dan kepedulian sosial melalui penyaluran hewan kurban kepada masyarakat.

Menurut Melki, bantuan hewan kurban tersebut menjadi simbol nyata solidaritas kemanusiaan dan toleransi antar umat beragama di NTT.

“Pemberian hewan kurban ini adalah bentuk kepedulian yang sangat baik bagi masyarakat NTT. Yang luar biasa, pembagian daging kurban ini tidak hanya diperuntukkan bagi umat Muslim, tetapi juga dibagikan kepada masyarakat non-Muslim. Ini menjadi simbol persaudaraan dan toleransi yang sangat baik di daerah kita,” ujar Melki.

Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Human Initiative Jakarta serta Türkiye Diyanet Vakfi atas kontribusi dan kepedulian mereka kepada masyarakat NTT.

Menurutnya, Idul adha bukan hanya memiliki makna religius bagi umat Islam, tetapi juga menjadi momentum mempererat persaudaraan dan solidaritas sosial.

“NTT dengan keberagaman agama yang dimiliki adalah rumah bersama yang nyaman untuk semua. Semangat berbagi seperti ini memperkuat nilai toleransi dan persaudaraan yang selama ini hidup baik di NTT,” katanya.

Melki juga mengapresiasi langkah Human Initiative dan Türkiye Diyanet Vakfi yang membeli hewan kurban langsung dari peternak lokal NTT.

Menurut dia, kebijakan tersebut memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat, khususnya para peternak sapi lokal.

“Ini sangat baik karena sapi-sapi yang dikurbankan dibeli langsung dari peternak lokal NTT. Artinya ada dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat kita,” ujarnya.