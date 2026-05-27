Idul Adha di Manggarai Barat, KH Bachtiar Nasir Tegaskan Relasi Antara Orang Tua dan Anak

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Chrisantus Gonsales

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Ribuan umat muslim Manggarai Barat bersujud khusyuk saat Shalat ied Idul Adha di Waterfront area, Pelabuhan Marina Labuan Bajo, Rabu (27/5/2026).

Pantauan TribunFlores.com, pada pukul 06.00 wita, para jemaah dari anak-anak hingga orang dewasa memadati Waterfront area. Jemaah membawa sajadah masing-masing.

Kaum muslimin mengenakan peci, baju kokoh, dan sarung. Sedangkan kaum muslimah mengenakan mukenah. Muslimin duduk di bagian terdepan, sedanglam kaum. Muslimah menempati bagian belakang.

Berperan sebagai Imam Shalat ied yaitu Ustadz Rahman Hemon. Sedangkan untuk khotbah dibawakan secara langsung Da'i internasional yaitu KH Bachtiar Nasir.

Dalam khotbah, KH Bachtiar Nasir menegaskan pentingnya relasi kehidupan antara orang tua dan anak sebagaimana yang dicontohkan nabi Ibrahim dan anaknya Ismail.

"Ismail adalah anak yang lembut. Matang, tidak mudah meledak, tidak mudah marah, tidak mudah baper," ujarnya.

KH Bachtiar Nasir mengutarakan saat ini, banyak orang tua yang ingin anaknya pintar, berhasil, akan tetapi lupa cara mendidik agar sabar dan alim.

Ketua Pengurus Hari Besar Islam (PHBI) Manggarai Barat, Haji Djainudin, mengatakan kegiatan Shalat ied Idul Adha secara massal ini sudah dipersiapkan sejak satu minggu sebelumnya. Pada tahun 2026 ini, ada warna lain dari Shalat Idul Adha di Labuan Bajo.

"Dikarenakan memang yang datang adalah da'i internasional, nasional untuk Indonesia. Beliau datang selain menyerahkan hewan korban, beliau membawa 100 ekor hewan korban yang akan dibagikan ke masyarakat Manggarai Barat," kata Haji Djainudin.

Lanjut Haji Djainudin, pembagian daging hewan kurban pada Hari Idul Adha kali ini tidak merata kepada umat muslim saja, akan tetapi juga kepada teman-teman kita yang di luar muslim. Hal tersebut sebagai bentuk berbagi dengan sesama manusia.

"Itu harapannya ke depan kepada masyarakat seluruhnya dimohon untuk kita saling toleransi, saling bekerjasama, saling menjaga, semoga Labuan Bajo yang kita cintai ini baik di mata Internasional," terangnya sambil tersenyum bahagia. (moa)

