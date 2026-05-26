Alami Luka Serius, Dua Korban Penganiayaan di Desa Fafinesu B Kabupaten TTU Dirujuk ke Kupang 

OLAH TKP - Aparat kepolisian Polres TTU saat melakukan olah TKP kasus dugaan penganiayaan tiga orang pria di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten TTU Senin, 25 Mei 2026

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Dua korban penganiayaan di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dirujuk ke Kupang.

Dua korban yang dirujuk ke Kupang itu masing-masing Yohanes Kefi dan Petrus Saet.

Dua orang korban ini dirujuk ke Kupang karena luka yang dialami korban cukup serius. Sementara korban, Reginaldus Taku Tonbesi dirawat di RSUD Kefamenanu.

Demikian disampaikan Plh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu, dr. Adrianus Berkanis Abi kepada POS-KUPANG.COM, Selasa, 26 Mei 2026.

Ia menjelaskan, dua korban penganiayaan tersebut dirujuk ke Kupang untuk melakukan CT scan atau computerized tomography scan.

"Belum, saat ini sedang proses untuk dirujuk," ucapnya.

Sebelumnya, Kapolres TTU,AKBP Eliana Papote melalui Wakapolres TTU, Kompol Sudirman membeberkan kronologi versi aparat kepolisian Polres TTU usai melakukan olah TKP di lapangan pasca insiden penganiayaan brutal tiga orang warga di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu.

Ia menjelaskan, peristiwa tersebut bermula sekira pukul 19.30 Wita saat masyarakat Desa Fafinesu B melaksanakan ronda malam. Pasalnya, beberapa waktu terakhir, warga setempat resah karena maraknya kasus pencurian di wilayah itu.

Dalam kegiatan ronda tersebut, kata Kompol Sudirman, warga mencurigai tiga orang laki-laki yang melintas di tengah jalan kampung menggunakan dua unit sepeda motor, mereka kemudian menghentikan laju kendaraan tiga orang ini.

Ketiga korban langsung dilakukan interogasi oleh warga. Saat itu para korban mengaku hendak mengambil madu di wilayah Desa Fafinesu B dan menyebut telah memperoleh izin dari salah satu warga Desa Fafinesu C.

Mereka kemudian melakukan konfirmasi ke kepada warga tersebut. Kendati demikian, ketika dikonfirmasi, yang bersangkutan menyebut tidak memberi izin kepada ketiga korban untuk memanen madu di wilayah itu. Hal ini menyulut emosi massa. Mereka kemudian menganiaya ketiga korban secara membabi-buta.

Menurutnya, usai menerima informasi tersebut personel langsung bergerak ke TKP. Mereka mengevakuasi tiga orang korban tersebut ke RSUD Kefamenanu.

Sebelum personel gabungan tiba di lokasi, Bhabinkamtibmas Desa Fafinesu diketahui telah berada di tempat kejadian guna mengendalikan situasi dan mengantisipasi tindakan lanjutan dari massa.