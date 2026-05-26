Wagub NTT Serahkan Sapi Kurban di Masjid Al-Muhajirin Oebufu Kota Kupang

SERAHKAN KURBAN - Wagub NTT Johni Asadoma ketika menyerahkan hewan kurban di Masjid Al-Muhajirin di Kelurahan Oebufu, Kota Kupang, Selasa (26/5/2026)

Ringkasan Berita: Wakil Gubernur (Wagub) NTT Johni Asadoma menyerahkan bantuan hewan kurban Pemerintah Provinsi NTT

Bantuan satu ekor sapi diserahkan kepada umat Masjid Al-Muhajirin Oebufu , Kota Kupang

Penyerahan bantuan berlangsung di halaman masjid dan diterima langsung Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -Wakil Gubernur (Wagub) NTT Johni Asadoma menyerahkan bantuan hewan kurban Pemerintah Provinsi NTT berupa satu ekor sapi kepada umat Masjid Al-Muhajirin Oebufu, Kota Kupang, Selasa (26/5/2026), dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Penyerahan bantuan berlangsung di halaman masjid dan diterima langsung Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin, Hj. Idris Mochdar, didampingi imam masjid, panitia Idul Adha, serta jamaah setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub NTT Johni Asadoma menegaskan bahwa Idul Adha bukan sekadar momentum penyembelihan hewan kurban, tetapi juga penguatan nilai pengorbanan, solidaritas, dan kepedulian sosial.

“Makna kurban lebih dalam dari sekadar menyembelih hewan. Kurban adalah tentang melepaskan ego, kesombongan, dan keserakahan, serta lebih mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Kurban juga merupakan ungkapan tentang berbagi bagi mereka yang mampu peduli kepada yang berkekurangan dan mau merasakan kesulitan bersama,” ujar Johni Asadoma.

Baca juga: Total 115 Hewan Kurban Disalurkan POLDA NTT, Sambut Iduladha 1447 H

Ia mengatakan, semangat berbagi dan gotong royong harus terus dijaga sebagai identitas masyarakat NTT, terutama di tengah tantangan sebagai provinsi kepulauan.

“Salah satu fondasi utama untuk mendukung tercapainya pembangunan adalah kerukunan. Kita perlu menjaga kerukunan, menjaga kedamaian, dan menjaga keamanan di dalam masyarakat. Tanpa fondasi itu, maka pembangunan kita pasti akan terhambat,” katanya.

Mantan Kapolda NTT itu juga mengajak masyarakat menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang selama ini menjadi kekuatan NTT.

“NTT dikenal sebagai laboratorium kerukunan. Di sini umat Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu hidup berdampingan, saling menghormati, dan saling membantu. Kondisi damai dan harmonis ini harus terus kita jaga bersama,” katanya.

Baca juga: Gubernur NTT Serahkan Hewan Kurban Buat Umat di Masjid Al Azhar Oekabiti

Selain itu, Johni menekankan pentingnya menjaga integritas dan amanah dalam pelayanan kepada masyarakat serta mengaitkan semangat kurban dengan upaya membangun kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kurban kita dan menjadikan NTT semakin maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin, Hj. Idris Mochdar, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT atas bantuan hewan kurban yang diberikan kepada jamaah masjid.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTT atas bantuan hewan kurban ini. Amanah ini akan kami laksanakan dengan baik dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima,” katanya.

Ia menjelaskan, bantuan sapi kurban tersebut direncanakan akan disalurkan kepada sekitar 175 kepala keluarga penerima manfaat di lingkungan sekitar masjid. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS