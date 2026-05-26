47 CPMI Ikuti Orientasi Pra Pemberangkatan, Dibekali Materi Hak Pekerja hingga Bahaya Narkoba

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eugenius Suba Boro

POS-KUPANG.COM, KUPANG — Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Timur kembali melaksanakan orientasi pra-pemberangkatan bagi 47 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Selasa (26/5/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan membekali para pekerja migran agar siap secara mental, fisik, dan kompetensi sebelum bekerja di negara tujuan.

Sebanyak 47 CPMI mengikuti kegiatan orientasi tersebut. Para peserta dijadwalkan bekerja di beberapa negara penempatan, seperti Malaysia, Singapura, dan Hongkong dengan skema penempatan P2P (private to private).

Dalam kegiatan itu, para CPMI menerima berbagai materi dari pemateri yang berasal dari BP3MI NTT.

Materi yang diberikan meliputi hak dan kewajiban pekerja migran, perjanjian kerja, adat istiadat dan budaya negara tujuan, pola hidup sehat, hingga bahaya narkoba.

Pengantar Kerja Ahli Muda BP3MI NTT, Edwina Adhaninggar, mengatakan untuk kelas yang ia bawakan mayoritas peserta akan ditempatkan di Malaysia pada sektor perkebunan sawit.

Edwina menjelaskan, materi yang ia sampaikan kepada para CPMI berkaitan dengan bahaya narkoba dan pentingnya menjaga pola hidup sehat selama berada di negara penempatan.

“Materi yang saya bawakan terkait bahaya narkoba dan pola hidup sehat di negara penempatan mereka. Selain itu ada juga materi lain seperti perjanjian kerja, adat istiadat, budaya, serta hak dan kewajiban pekerja migran,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk dua kelas orientasi yang dilaksanakan, total peserta mencapai 47 orang.

Sementara jumlah pemateri yang dijadwalkan memberikan materi sebanyak 10 orang di masing-masing kelas.

Edwina berharap seluruh pekerja migran yang telah dibekali materi orientasi dapat bekerja dengan aman dan menyelesaikan kontrak kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

“Harapan saya mereka bekerja dengan aman dan menyelesaikan kontrak kerja mereka sesuai kontrak yang ada. Karena biasanya ada pekerja migran yang tergoda tawaran lain lalu pindah kerja sebelum kontraknya selesai,” katanya.

Menurutnya, pembekalan tersebut penting agar para pekerja migran memahami situasi dan aturan di negara tujuan sehingga mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama orientasi.

Usai mengikuti orientasi pra pemberangkatan, para CPMI selanjutnya tinggal menunggu jadwal keberangkatan yang akan ditentukan oleh perusahaan penempatan masing-masing. (uge)

