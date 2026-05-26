Grace Famdale di Acara WBD BI NTT: LPDP Bukan Sekadar Kuliah Gratis, Tapi Jalan Pulang Bangun NTT

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Mahasiswa Program Doktoral Universitas Sebelas Maret (UNS) sekaligus awardee LPDP, Grace Natalia Hengki Famdale, membagikan kisah perjuangannya meraih beasiswa LPDP dalam Scholarship Talkshow pada peringatan World Book Day (WBD) yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT, pekan lalu.

Dalam forum tersebut, Grace Famdale tampil sebagai salah satu narasumber. Ia berkata, keputusan melanjutkan studi S3 bermula setelah dirinya menyelesaikan program Kenotariatan pada usia 24 tahun.

Saat itu, ia belum dapat membuka praktik notaris karena syarat minimal usia untuk disumpah sebagai notaris adalah 27 tahun.

“Nah, salah satu syarat untuk bisa disumpah dan buka praktik Notaris itu minimal usianya 27 tahun. Artinya ada gap waktu atau masa tunggu sekitar tiga tahun. Waktu itu saya berpikir daripada hanya magang dan tunggu tiga tahun, lebih baik dimanfaatkan untuk kuliah S3,” ujarnya, Selasa (26/5/2026) di Lippo Plaza Kupang.

Menurut Grace, pendidikan doktoral dipilih bukan hanya untuk mengisi masa tunggu, tetapi juga untuk melatih kemampuan akademik serta memperkuat kapasitas diri agar kelak bisa berkontribusi bagi masyarakat NTT.

Ia mengatakan alasan memilih jalur beasiswa karena biaya pendidikan doktoral cukup besar, sementara daerah masih membutuhkan lebih banyak akademisi dan pakar yang mampu mengawal persoalan sosial maupun hukum masyarakat.

“LPDP itu bukan cuma soal dibayarin negara sekolah gratis. LPDP punya value yang jelas, yakni disekolahkan untuk kembali dan membangun,” katanya dalam materi berjudul "Scholarship Uncovered: Build Vour own future dream".

Grace menegaskan dirinya ingin membawa ilmu dan gelar doktor yang diperoleh untuk membantu menyelesaikan persoalan hukum di NTT agar masyarakat semakin sadar hukum dan terlindungi.

Selain faktor pembiayaan, Grace mengaku memilih LPDP karena kekuatan jejaring yang dimiliki para awardee dan alumni melalui komunitas Mata Garuda.

“Untuk bikin impact yang besar di daerah, kita tidak bisa jalan sendirian. Kita butuh kolaborasi lintas sektor,” katanya.

Menurut dia, Mata Garuda menjadi wadah yang mempertemukan ribuan anak muda terbaik bangsa dari berbagai bidang, mulai dari akademisi, dokter, pengusaha, pengembang teknologi hingga pembuat kebijakan.

Dalam talkshow tersebut, Grace juga membagikan tantangan terbesar saat mempersiapkan seleksi LPDP, yakni menyusun proposal riset disertasi dan menemukan novelty atau kebaruan penelitian.

“Tantangan paling menguras energi adalah menyusun proposal riset. Menemukan novelty itu tidak mudah. Saya harus membaca puluhan jurnal untuk memastikan ide saya belum pernah diteliti sebelumnya dan punya urgensi tinggi untuk dipecahkan,” katanya.

Meski berhasil lolos LPDP dan diterima di Program Doktoral UNS dalam percobaan pertama, Grace mengaku sempat gagal saat mengikuti ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).