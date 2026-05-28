LPG 12 Kg Langka di Kupang, Super Top Mengaku Stok Kosong Sejak Awal Mei 2026

GAS ELPIJI - Stok LPG 12 Kg di Super Top Kupang kosong sejak awal Mei 2026. Tampak belasan tabung Bright Gas kosong dipajang di samping pintu masuk supermarket, Kamis (28/5/2026).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eugenius Suba Boro

POS-KUPANG.COM, KUPANG — Stok gas LPG 12 kilogram di Supermarket Super Top Kupang, Jalan H.R. Koroh, Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dilaporkan kosong sejak awal Mei 2026.

Kondisi tersebut membuat banyak pelanggan, terutama pelaku usaha, terus menanyakan ketersediaan gas bersubsidi non subsidi itu, Kamis (28/5/2026).

Berdasarkan pantauan reporter POS-KUPANG.COM, belasan tabung gas LPG 12 kilogram berwarna ungu dengan merek Bright Gas terlihat dipajang di samping pintu masuk supermarket. Namun tabung-tabung tersebut dalam keadaan kosong.

Staf Manager Supermarket Super Top Kupang, Aji Alfarits, mengatakan kelangkaan stok LPG 12 kilogram sudah terjadi sejak awal bulan Mei.

“Dari awal bulan Mei stok gas LPG kosong,” ujarnya.

Menurut Aji, LPG yang dijual di Super Top diperuntukkan bagi kebutuhan skala industri dan usaha, seperti warung makan, rumah makan hingga dapur MBG.

“Gas LPG yang kami jual di sini untuk skala industri seperti warung, rumah makan atau dapur MBG dengan ukuran 12 kilogram,” katanya.

Ia menjelaskan, tabung-tabung yang dipajang di depan supermarket hanyalah tabung kosong.

“Yang kita pajang di luar itu tabung kosong. Selama ini banyak pelanggan yang tanyakan stok gas LPG 12 kilogram,” jelasnya.

Aji mengatakan, harga jual LPG 12 kilogram di Super Top saat ini berada di angka Rp340 ribu per tabung, sesuai hasil koordinasi bersama pemerintah daerah.

“Harga yang kami jual Rp340 ribu untuk 12 kilogram,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya sempat mengikuti pertemuan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terkait pengawasan harga LPG di pasaran.

“Waktu kemarin kami meeting dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, harga untuk tabung gas 12 kilogram dibatasi di harga Rp340 ribu,” katanya.

Menurutnya, pihak supermarket juga mendengar adanya penjualan LPG 12 kilogram dengan harga yang jauh lebih tinggi di pasaran.