Peziarah Asal Wolojita Tewas Tenggelam, Sempat Alami Pecah Ban Saat Pulang dari Gua Ropa
Stasiun Pengisian Elpiji di Kupang Segera Beroperasi, Sehari Bisa Isi 800 Tabung Gas

Penulis: Irfan Hoi | Editor: Oby Lewanmeru
PENGISIAN TABUNG - Seorang petugas di SPBE PT Nusa Mina Gas di Bolok Kabupaten Kupang sedang melakukan persiapan pengisian tabung LPG. Kegiatan ini merupakan rangkaian persiapan yang dilakukan oleh PT Pertamina NTT beberapa waktu lalu. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Desa Bolok, Kabupaten Kupang segera beroperasi. SPBE ini direncanakan mampu melayani pengisian 800 tabung gas dalam sehari. 

SPBE itu di bangun oleh PT Nusa Mina Gas. SPBE ini akan menjadi solusi dalam mengatasi tingginya harga LPG dan kelangkaan yang kerap melanda wilayah NTT. 

"Pembangunan telah selesai dan telah dilakukan proses commisioning, selanjutnya kami akan mengurus beberapa ijin dari pusat untuk kelengkapan setelahnya, diharapkan jika lancar maka dapat beroperasi dalam 3-5 bulan ke depan," kata Direktur PT Nusa Mina Gas, F. X Alain Niti Susanto, Kamis (28/5/2026). 

Alain mengatakan, SPBE itu berfungsi sebagai pengisian LPG bulk bagi agen LPG. Agen, kata dia, akan melakukan pengisian pada spbe dan kemudian mendistribusikannya kepada outlet-outlet resmi yang telah ada. 

"SPBE melayani pengisian khusus agen LPG Non subsidi Pertamina," katanya. 

Alain menyebut, kapasitas tangki pada SPBE itu sebesar 50 ton dan dapat melayani pengisian kurang lebih 800 tabung per hari. 

Pertamina NTT sendiri dalam publikasi di media sosialnya menyatakan, hadirnya SPBE itu untuk memperluas akses energi bagi masyarakat. Dalam tampilan video itu ditunjukkan persiapan operasional PT Nusa Mina Gas

Rangkaian persiapan ini meliputi penguatan Kompetensi Personel seperti pelatihan intensif materi operasional dan aspek HSSE (Health, Safety, Security, and Environment).

Kemudian, persiapan lainnya adalah simulasi tanggap darurat, termasuk praktik penggunaan APAR, pompa PMK, dan Hydrant untuk memastikan kesiapsiagaan risiko.

Kesiapan juga menyangkut proses Commissioning atau verifikasi teknis menyeluruh pada sistem pengisian, instalasi pipa, hingga tangki penimbun untuk menjamin akurasi dan keamanan standar Pertamina.

"Hadirnya SPBE baru ini diharapkan mampu menjaga ketahanan stok LPG di wilayah Kabupaten Kupang agar semakin stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," tulis Pertamina NTT. (fan)

