Hari Lanjut Usia Nasional 2026, UPTD Lansia NTT Gelar Beragam Lomba hingga Bedah Kamar untuk Opa-Oma

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026, UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia pada Dinas Sosial Provinsi NTT menggelar berbagai kegiatan bagi para lansia di panti maupun di luar panti.

Kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (28/5/2026), Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia pada Dinas Sosial Provinsi NTT, Fransiskus Xaverius Nong, mengatakan peringatan HLUN tahun ini diisi dengan berbagai perlombaan dan kegiatan sosial yang melibatkan para lansia secara aktif.

“Dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026, untuk kami di UPTD banyak kegiatan yang kami laksanakan. Jadi di lingkup kami ada banyak perlombaan seperti balap karung, makan kerupuk, paduan suara, dan lomba baca puisi,” ungkap Fransiskus.

Selain kegiatan di dalam panti, kata Fransiskus, pihaknya juga menghadirkan inovasi pelayanan berupa program bedah kamar bagi lansia yang tinggal di luar panti namun membutuhkan perhatian khusus.

“Kami juga melakukan bedah kamar di luar wilayah pelayanan panti terhadap lansia-lansia yang memang sangat membutuhkan, tetapi tidak bisa masuk ke panti, jadi kami yang melayani di luar. Kemarin ada beberapa tempat seperti di Naioni dan Manutapen,” ucap Fransiskus.

Fransiskus menjelaskan, jumlah lansia yang dilayani di Panti Budi Agung Kupang saat ini mencapai 75 orang. Sementara untuk wilayah pelayanan UPTD terbagi menjadi dua, yakni Kupang dan Maumere. Yang mana, penghuni tertua di panti berusia 96 tahun, sedangkan yang termuda berusia 60 tahun.

“Wilayah Kupang mencakup pelayanan untuk Pulau Timor, Sabu, Rote, Sumba, dan Alor. Sedangkan Maumere melayani wilayah Flores dan Lembata. Di Maumere sendiri ada 65 lansia, jadi total pelayanan kami sekitar 140 lansia setiap tahun,” jelasnya.

Untuk mendukung pelayanan tersebut, kata Fransiskus, UPTD didukung puluhan pegawai yang bertugas di dua wilayah pelayanan.

“Pegawai di Budi Agung Kupang kurang lebih 58 orang dan di Maumere ada 16 orang,” bebernya.

Lebih lanjut, Fransiskus mengatakan, tema HLUN tahun 2026 mengusung tema “Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh”. Dengan tema tersebut diharapkan para lansia tetap semangat menjalani hidup dan mampu mandiri meski memasuki usia senja.

“Kami berharap lansia bisa mandiri, tidak patah semangat dengan statusnya sebagai lansia. Di sisi lain, mereka juga membutuhkan perhatian dari kita semua. Dengan lansia yang sehat dan produktif, Indonesia juga semakin maju,” ujarnya.

Fransiskus mengungkapkan, sebagian besar penghuni panti merupakan lansia yang belum menikah ataupun tidak memiliki keturunan. Ada pula yang memilih tinggal di panti karena alasan ekonomi maupun persoalan keluarga.

“Kebanyakan yang belum menikah berpikir daripada menyusahkan keluarga lebih baik dilayani pemerintah. Ada juga yang berkeluarga tetapi tidak punya keturunan atau sudah tidak bekerja lagi. Ada juga karena faktor hubungan keluarga dan merasa tidak punya teman cerita di rumah,” tuturnya.

Meski tinggal di panti, Fransiskus menegaskan bahwa para lansia tidak diasingkan dari keluarga mereka.