Lansia di Panti Jompo Budi Agung Kupang Temukan Ketenangan di Masa Tua

LANSIA - Dua orang lanjut usia atau lansia di panti jompo Budi Agung, Kota Kupang NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kisah haru disampaikan para lanjut usia yang kini tinggal di Panti Jompo Budi Agung, Kota Kupang.

Di tengah kesibukan anak dan keluarga masing-masing, mereka memilih menjalani masa tua di panti dengan penuh syukur dan ketenangan.

Timotius Suharto (74), pria lansia asal Jawa Tengah yang telah empat bulan tinggal di Panti Jompo Budi Agung.

Kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (28/5/2026), dengan suara lirih, Timotius menceritakan perjalanan hidupnya hingga akhirnya memutuskan tinggal di panti jompo.

“Sejak muda saya sudah punya bayangan, kalau anak-anak nanti sekolah tinggi dan sibuk dengan kehidupan mereka, saya pasti sendiri. Orang Jawa bilang kapiran, tidak ada yang merawat. Ternyata itu benar-benar terjadi,” ungkap Timotius.

Timotius mengatakan, pada tahun 2005 dirinya terserang penyakit diabetes melitus (DM) dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisi kesehatan yang menurun membuatnya merasa tidak lagi mampu hidup sendiri.

“Kami merasa tenaga sudah lemah. Anak-anak sibuk semua. Di luar sana lansia susah, tapi di Panti Budi Agung kami masih ada yang suapi makan, ingatkan minum obat, dan memperhatikan kami,” katanya.

Menurut Timotius, Panti Budi Agung bukanlah tempat pembuangan orang tua, melainkan rumah penuh kasih bagi para lansia.

“Panti ini bukan tempat pembuangan orang tua, tapi rumah Tuhan bagi orang-orang yang berhati mulia. Pengasuh di sini lembut sekali, bahkan melebihi anak sendiri,” ujarnya.

Meski memiliki rumah pribadi di kawasan Alak, Kota Kupang, Timotius memilih menetap di panti hingga akhir hayatnya. Ia mengaku merasa tenang karena kebutuhan kesehatan, ibadah, dan pola makan terpantau dengan baik.

“Saya sudah betah di sini. Tidak akan pulang sampai Tuhan memanggil saya. Di sini hati saya teduh, kesehatan terpantau, ibadah dekat, dan tidak merepotkan orang lain,” katanya.

Timotius juga mengaku tetap mendoakan anak dan cucunya setiap hari meski sudah lama tidak dikunjungi.

“Anak cucu memang tidak pernah datang menengok, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu yang membuat kami tetap kuat dan semangat,” tuturnya.

Kisah serupa juga dialami Heni Ante (75), perempuan asal Manado yang kini tinggal di Panti Jompo Budi Agung. Sebelum menetap di Kupang, Heni pernah tinggal di Surabaya mengikuti suaminya, lalu merantau ke Timor Leste selama 20 tahun untuk berusaha sendiri.